Телеком

Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%

Телеком 22.07.2025 15:24 Реклама
0
22.07.2025 15:24 Реклама


МегаФон девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года. Также МегаФон продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.
В ходе исследования аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®.
Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.
При оценке покрытия специалисты Ookla® провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км 2 по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером.В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.
Высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе компании по развитию сети. МегаФон завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве, также процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идёт в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций.  
Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и покрытию по России. Компания удержала лидирующую позицию благодаря активному развитию инфраструктуры по стране, в том числе активные работы велись в Волгоградской области. В результате год к году медианная скорость скачивания в регионе выросла на 45%.
В этом году благодаря масштабному рефармингу в Волгоградской области – переводу частот из 2G и 3G в LTE – мобильная передача данных стала быстрее в Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, а также в небольших населенных пунктах 3 районов региона.
— Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTRxz55xdK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
18.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 18.07.2025 16:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2025 15:12
Телеком 17.07.2025 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2025 15:38 Реклама
Телеком 16.07.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 14.07.2025 16:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2025 17:01
Телеком 09.07.2025 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2025 12:37 Реклама
Телеком 09.07.2025 12:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.07.2025 13:10 Реклама
Телеком 08.07.2025 13:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.07.2025 11:32 Реклама
Телеком 08.07.2025 11:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2025 16:08 Реклама
Телеком 07.07.2025 16:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2025 15:32 Реклама
Телеком 07.07.2025 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2025 14:40 Реклама
Телеком 07.07.2025 14:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.07.2025 15:20 Реклама
Телеком 04.07.2025 15:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.07.2025 15:49 Реклама
Телеком 03.07.2025 15:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.07.2025 13:32 Реклама
Телеком 03.07.2025 13:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.07.2025 17:03 Реклама
Телеком 02.07.2025 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:35
Сбивший двоих подростков в Урюпинске водитель приговорен к 9 годам колонииСмотреть фотографии
15:30
В Госдуме приняли закон о штрафах за передачу телефона другому человекуСмотреть фотографии
15:24
Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%Смотреть фотографии
15:07
«Сады Придонья» перезагрузили детскую линейку соков для поколения AlphaСмотреть фотографии
14:39
В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:30
«Лицом в асфальт»: в Волгограде силовики задержали администратора Telegram-канала СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Без него нельзя»: суд присяжных над волгоградцем Паком отложили до августаСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградец забронировал «невидимый» отель в ГаграхСмотреть фотографии
13:05
В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонтаСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом хоронят погибшего на СВО контрактника Пашика СадоянаСмотреть фотографии
12:09
Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
12:01
43-летний житель Котово утонул в городском прудуСмотреть фотографии
11:43
«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Собиравшегося спрыгнуть с плотины ГЭС волжанина спас сотрудник полицииСмотреть фотографии
10:55
«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцыСмотреть фотографии
10:30
Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero TrustСмотреть фотографии
09:32
В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Под Волгоградом чистивший уличный туалет мужчина погиб в результате взрываСмотреть фотографии
08:46
Троих еще ищут: МЧС опубликовало видео спасения волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФСмотреть фотографии
08:04
Количество заразившихся КГЛ и ИКБ волгоградцев выросло до 11Смотреть фотографии
07:07
УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24Смотреть фотографии
21:33
РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотекиСмотреть фотографии
21:14
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июляСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
 