Общество

Пять человек пострадали в ДТП на трассе из Волгограда в Луганск

Общество 22.07.2025 18:27
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22.07.2025 18:27


В Городищенском районе Волгограда пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Волгоград – Луганск. По информации регионального ГУ МВД России, на 40-м километре автодороги произошло лобовое столкновение Hyundai и Ravon.

По предварительной информации, столкновение транспортных средств произошло 22 июля 2025 года около в 14-30. В результате ДТП водители автомашин и три пассажира автомашины Ravon доставлены в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. 

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. 

На участке дороги осуществляется реверсивное движение, – предупреждают водителей полицейские. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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