Пять человек пострадали в ДТП на трассе из Волгограда в Луганск





В Городищенском районе Волгограда пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Волгоград – Луганск. По информации регионального ГУ МВД России, на 40-м километре автодороги произошло лобовое столкновение Hyundai и Ravon.

– По предварительной информации, столкновение транспортных средств произошло 22 июля 2025 года около в 14-30. В результате ДТП водители автомашин и три пассажира автомашины Ravon доставлены в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

– На участке дороги осуществляется реверсивное движение, – предупреждают водителей полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области