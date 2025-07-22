В России хотят ввести круглогодичный призыв в армию





В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение календарного года. Авторами инициативы выступили председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Документ появился в электронной базе палаты 22 июля.

Поправки коснутся законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». По мнению авторов, изменения помогут усовершенствовать проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу.

В настоящий момент призыв осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В этот период призывникам необходимо явиться на медосвидетельствование, пройти профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а также явиться в указанные в повестке время и место для отправки к месту прохождения службы.

Законопроект позволит установить возможность прохождения всех необходимых мероприятий в течение всего календарного года - с 1 января по 31 декабря. А уже в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

Также изменения коснутся жителей сельской местности, которые заняты в полевых работах, и жителей Крайнего Севера. Они будут отправляться в армию с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.