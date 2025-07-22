Волгоградец забронировал «невидимый» отель в Гаграх





48-летний житель Центрального района Волгограда стал жертвой мошенников при планировании отпуска. Как рассказали в региональном главке МВД, волгоградца привлекли выгодные предложения на сайте для бронирования отелей, который впоследствии оказался мошенническим.

Перейдя по ссылке, мужчина связался с «представителями отеля», которые продолжили общение с ним в одном из мессенджеров. Договорившись о стоимости, волгоградец внес предоплату за бронирование.

После мужчина приехал в Краснодарский край, где ему обещали трансфер до отеля. Но к тому моменту на звонки никто больше не отвечал. Сайт, на который попал пострадавший, оказался сайтом-двойником.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Перед оплатой услуг, советуют полицейские, необходимо проверять подлинность сайтов: обращать внимание на название, логотипы, дизайн и дату создания ресурса.

Фото сгенерировано с помощью ИИ Kandinsky