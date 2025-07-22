Общество

Волгоградец забронировал «невидимый» отель в Гаграх

Общество 22.07.2025 13:31
0
22.07.2025 13:31


48-летний житель Центрального района Волгограда стал жертвой мошенников при планировании отпуска. Как рассказали в региональном главке МВД, волгоградца привлекли выгодные предложения на сайте для бронирования отелей, который впоследствии оказался мошенническим. 

Перейдя по ссылке, мужчина связался с «представителями отеля», которые продолжили общение с ним в одном из мессенджеров. Договорившись о стоимости, волгоградец внес предоплату за бронирование. 

После мужчина приехал в Краснодарский край, где ему обещали трансфер до отеля. Но к тому моменту на звонки никто больше не отвечал. Сайт, на который попал пострадавший, оказался сайтом-двойником.   

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Перед оплатой услуг, советуют полицейские, необходимо проверять подлинность сайтов: обращать внимание на название, логотипы, дизайн и дату создания ресурса. 

Фото сгенерировано с помощью ИИ Kandinsky

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.07.2025 13:04
Общество 22.07.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 12:37
Общество 22.07.2025 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 11:43
Общество 22.07.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 10:55
Общество 22.07.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 10:30
Общество 22.07.2025 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.07.2025 10:25
Общество 22.07.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 07:07
Общество 22.07.2025 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 21:56
Общество 21.07.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 20:27
Общество 21.07.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 19:29
Общество 21.07.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 19:03
Общество 21.07.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 17:43
Общество 21.07.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 16:30
Общество 21.07.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 15:09
Общество 21.07.2025 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.07.2025 14:56
Общество 21.07.2025 14:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградец забронировал «невидимый» отель в ГаграхСмотреть фотографии
13:05
В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонтаСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом хоронят погибшего на СВО контрактника Пашика СадоянаСмотреть фотографии
12:09
Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
12:01
43-летний житель Котово утонул в городском прудуСмотреть фотографии
11:43
«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Собиравшегося спрыгнуть с плотины ГЭС волжанина спас сотрудник полицииСмотреть фотографии
10:55
«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцыСмотреть фотографии
10:30
Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero TrustСмотреть фотографии
09:32
В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Под Волгоградом чистивший уличный туалет мужчина погиб в результате взрываСмотреть фотографии
08:46
Троих еще ищут: МЧС опубликовало видео спасения волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФСмотреть фотографии
08:04
Количество заразившихся КГЛ и ИКБ волгоградцев выросло до 11Смотреть фотографии
07:07
УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24Смотреть фотографии
21:33
РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотекиСмотреть фотографии
21:14
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июляСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВОСмотреть фотографии
19:29
Четыре московских авиарейса отменены в Волгограде 22 июляСмотреть фотографии
19:03
Улица генерал-лейтенанта Воронина появилась на карте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:29
Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Никаких революций. Только эволюция»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде 11-летнему школьнику во время прогулки выстрелили в спинуСмотреть фотографии
17:21
«Красный октябрь» отметил День металлурга музыкальным фестивалем и чествованием заводчанСмотреть фотографии
17:07
«Домофонщики» оставили волжанку без квартирыСмотреть фотографии
 