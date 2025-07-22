В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходов





В Волжском, несмотря на усилия полицейских, автолюбители не прекращают выписывать на местных дорогах опасные пируэты. 22 июля камера наблюдения засняла лихача, дрифтующего ночью посреди двух пешеходных переходов на перекрёстке ул. Мира и ул. Нариманова.





Судя по опубликованным кадрам, потренироваться в экстремальном вождении владелец легковушки решил в 1:45. Лишь благодаря удачному стечению обстоятельств автомобиль, уходящий в занос по кругу, не вылетел на обочину и не спровоцировал ДТП. Буквально за несколько секунд до начала «представления» по дороге проехало несколько других машин.

Отметим, получив заряд острых ощущений, владелец автомобиля поспешил покинуть перекрёсток.

Фото и видео: POWERNET / vk.com