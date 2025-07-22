



Утром 22 июля на Волжской ГЭС сотрудник полиции предотвратил трагедию, заметив на мостовом переходе молодого мужчину, который перелез через ограждение.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, опасную ситуацию сотрудник заметил, возвращаясь по плотине со службы домой.

– Сотрудник Отдела уголовного розыска УМВД России по городу Волжскому возвращался после службы домой, когда на мосту через Волгу заметил за ограждением молодого человека, явно собирающегося прыгнуть в воду. Полицейский остановил машину, оценил обстановку и в результате длительного разговора и убеждений смог подобрать в этот сложный для 19-летнего юноши момент нужные слова, которые остановили его от необдуманного шага, – сообщили в пресс-службе Главка.

Сообщается, что на данный момент молодому человеку ничего не угрожает.

– Старший лейтенант полиции успокоил гражданина и передал его бригаде медиков, которые направили его в специализированное учреждение для оказания квалифицированной помощи, – уточнили в пресс-службе.

Фото: Роман Халиков