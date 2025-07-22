Общество

Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмарка

Общество 22.07.2025 10:30
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22.07.2025 10:30


В Краснослободске в Среднеахтубинском районе Волгоградской области открылась новая круглогодичная крытая ярмарка, где можно приобрести по низкой цене свежие и качественные продукты от местных фермеров. 



Современное здание ярмарки на улице Ленина, 181Б появилось в самом центре жилых районов Краснослободска, а также рядом с общественно-торговыми центрами города. Площадь торговых павильонов рассчитана на большие ежедневные потоки покупателей, что не может не радовать жителей области, которые приезжают сюда, чтобы закупиться экологичной и полезной продукцией от местных сельхозпроизводителей. 

В связи с этим открытие такого значимого места для Среднеахтубинского района собрало не только множество жителей района, но также и представителей районной администрации, города Краснослободска и представителей комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. 


– Формат круглогодичных ярмарок введен в нашем регионе еще несколько лет назад и набирает большую популярность у жителей региона, – подчеркнула заместитель председателя областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова. – Местные производители представлены в различных товарных группах, которые производятся в нашем регионе – это мясная и молочная продукция, бахчевые культуры, а также фрукты и овощи. Здесь будет возможность реализовывать свой товар не только крупным фермерам, но и личным подсобным хозяйствам, чтобы жители могли приобрести качественную и красивую продукцию по доступным ценам. 

При строительстве торговой площади учитывались все нюансы, необходимые как для комфортной работы сотрудников ярмарки, так и пребывания посетителей. Как рассказал организатор ярмарки Степан Егоров, проектирование рынка базировалось на принципе создания одного централизованного здания. 


– Идея строительства ярмарки на данном месте зародилась очень просто. Еще год назад здесь был просто котлован с торчащей арматурой и остатками фундамента, а также тут размещались стихийные торговые точки под открытым небом, которые мешали движению автотранспорта и занимали все пешеходные дорожки для местных жителей. С администрацией мы приняли решение выкупить этот участок земли, чтобы сделать современное и удобное место, которое будет комфортно для пребывания зимой и летом для покупателей и продавцов, а главное, соответствующее всем необходимым нормам. Уже в первые дни работы место стало востребованным, и с каждым днем притягивает все больше и больше людей. Готовы множить аналогичные объекты, инвестировать в коммерческую недвижимость, которая идет на пользу городу и бизнесу, – заявил Степан Егоров. 

Просторное помещение оснащено системой вентиляции, кондиционирования и приточно-вытяжной системой, а также оборудовано современными холодильными витринами. За безопасностью покупателей следит вневедомственная охрана, а внутри и снаружи установлены современные камеры видеонаблюдения. 


Помимо чистого, светлого и прохладного в летний зной помещения покупателей привлекает обилие представленной продукции. Здесь можно увидеть красивую выкладку свежих помидоров, огурцов, капусты, винограда, персиков, абрикосов и другого разнообразия овощей и фруктов от производителей Краснослободска, Средней Ахтубы и Волгограда. Также здесь можно найти и экзотические фрукты по приемлемой цене. 

Кроме того, здесь можно закупиться свежим фермерским мясом, птицей, рыбой и даже живыми раками, которые уже ожидают своего покупателя в больших и чистых аквариумах. В перерывах между покупками здесь же можно освежиться холодным лимонадом или взбодриться кофе в представленной на ярмарке кофейне. 

– На ярмарке представлена продукция, которая выращена местными фермерами с любовью на нашей земле. В Среднеахтубинском районе выращивают лук, капусту, а также множество фруктов. Радует, что теперь эту продукцию можно зайти и купить в просторном, прохладном и комфортном торговом зале, – поделилась заместитель главы Среднеахтубинского района Татьяна Бударина. 


По мнению местных жителей, быстроразвивающийся город с населением почти в 18 тысяч человек, уже давно ждал подобной площадки для молодых предпринимателей, позволяющей развиваться малому и среднему бизнесу в регионе.

– Я живу рядом с Краснослободском и сюда мы приезжаем за продуктами. Очень радостно видеть такую новую и просторную ярмарку. Как водитель, я оценила парковку, которая очень просторная и удобная. Внутри все беленько, чистенько, прохладно и много свежих фруктов и овощей, а также большое разнообразие деревенской продукции – от молока и творога, до яиц и мяса. Я успела уже все продегустировать, все очень вкусно и натурально, – поделилась впечатлениями жительница Среднеахтубинского района Анна Петрова. 

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