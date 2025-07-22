Приготовились к переезду? Кроп-арену в пойме Царицы в Волгограде сдули и свернули в рулоны

Собственники кроп-арены в пойме реки Царица в парке «Раздолье» в Волгограде со дня на день готовятся освободить занимаемую территорию по просьбе муниципалитета. Как сообщает V102.RU, в настоящее время от многофункциональной концерно-выставочной площадки ничего не осталось - её сдули и скрутили в рулоны.





Больше десятка таких рулонов сейчас, судя по всему, готовятся для вывоза на склад или другое место. Отметим, что представители кроп-арены пока никак не комментировали случившееся. В социальных сетях этой площадки, где также размещается информация о предстоящих концертах, горожане просили рассказать о дальнейшей судьбе кроп-арены, но их комментарии так и остались без ответа. Однако продажа билетов все еще ведется. Некоторые концерты, судя по объявлениям, пройдут в рок-клубе на улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе.





Напомним, что угроза демонтажа над кроп-ареной нависла в начале июля, когда администрация Центрального района Волгограда назначила заседание комиссии по вопросу о сносе самовольно установленных объектов на территории района. В числе таких объектов была указана кроп-арена в парке «Раздолье».





Администрация Волгограда прокомментировала это решение тем, что у владельца сооружения закончился срок аренды.





– По данным, имеющимся в распоряжении муниципалитета, данный участок относится к категории земель, государственная собственность на которые не разграничена. Ранее комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области предоставил участок в аренду хозяйствующему субъекту. По окончании арендных отношений региональное ведомство уведомило владельца объекта о необходимости освободить участок, – сообщили ранее V102.RU в мэрии.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU