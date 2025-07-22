Главой Еланского района стал Алексей Голев

Сегодня, 22 июля, депутатами Еланской районной думы Волгоградской области по итогам конкурса главой муниципалитета избран Алексей Голев. Он получил единогласную поддержку народных избранников.

Алексею Александровичу 36 лет, он уроженец Еланского района, родился в селе Дубовое. Имеет высшее образование, опыт работы в сфере АПК и административного управления. В 2011 году окончил Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию, имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Более 7 лет возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство. В 2019 году был избран главой Дубовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области. С 2024 года работал заместителем главы Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области, исполнял обязанности главы городского поселения.

Между тем, напомним, ранее Алексея Голева заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. В феврале 2025 года Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Еланского районного суда, вынесенное в ноябре 2024 года по иску районного прокурора о досрочном прекращении полномочий Голева как главы Дубовского сельского поселения в связи с утратой доверия. Тогда сельского чиновника уличили в нарушении при предоставлении земельных участков в аренду. Так, он выделил своему отцу землю для выпаса скота, проявив личную заинтересованность, как подчеркивали в надзорном органе. Тем не менее Голев покинул должность по истечению срока полномочий, но такая формулировка не устроила прокуратуру.