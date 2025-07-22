43-летний житель Котово утонул в городском пруду

Спасатели извлекли тело утонувшего жителя Котово Волгоградской области. По данным ГКУ «Служба спасения», трагедия на городском пруду №2 в Котово произошла 20 июля. В присутствии очевидцев один из отдыхающих нырнул в воду и пропал. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчине было 43 года. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Калаче-на-Дону в этот же день утонул 35-летний мужчина. Он купался в Черкасовском затоне и исчез под водой на глазах у очевидцев. Его пытались спасти отдыхающие, но, к сожалению, мужчина погиб.
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