Происшествия

43-летний житель Котово утонул в городском пруду

Происшествия 22.07.2025 12:01
0
22.07.2025 12:01


Спасатели извлекли тело утонувшего жителя Котово Волгоградской области. По данным ГКУ «Служба спасения», трагедия на городском пруду №2 в Котово произошла 20 июля. В присутствии очевидцев один из отдыхающих  нырнул в воду и пропал. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчине было 43 года. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Напомним, в Калаче-на-Дону в этот же день утонул 35-летний мужчина. Он купался в Черкасовском затоне и исчез под водой на глазах у очевидцев. Его пытались спасти отдыхающие, но, к сожалению, мужчина погиб. 

Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.07.2025 11:28
Происшествия 22.07.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2025 09:32
Происшествия 22.07.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2025 08:46
Происшествия 22.07.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2025 20:45
Происшествия 21.07.2025 20:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2025 12:09
Происшествия 21.07.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2025 10:16
Происшествия 21.07.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2025 06:50
Происшествия 21.07.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2025 19:51
Происшествия 20.07.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2025 19:19
Происшествия 20.07.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2025 15:58
Происшествия 20.07.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2025 15:29
Происшествия 20.07.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2025 10:46
Происшествия 20.07.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2025 07:54
Происшествия 20.07.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2025 16:22
Происшествия 19.07.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2025 13:05
Происшествия 19.07.2025 13:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
В Волгоградской области усилили режим досмотра на вокзалах и постах ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградец забронировал «невидимый» отель в ГаграхСмотреть фотографии
13:05
В Урюпинске осудили рабочего за удар гвоздодером в споре о качестве ремонтаСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом хоронят погибшего на СВО контрактника Пашика СадоянаСмотреть фотографии
12:09
Юный полузащитник Дмитрий Локтев подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
12:01
43-летний житель Котово утонул в городском прудуСмотреть фотографии
11:43
«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Собиравшегося спрыгнуть с плотины ГЭС волжанина спас сотрудник полицииСмотреть фотографии
10:55
«Внимание, код красный»: волгоградцев предупредили об опасной активности аллергенной пыльцыСмотреть фотографии
10:30
Фермерские овощи, фрукты и деликатесы: под Волгоградом открылась новая круглогодичная ярмаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградцам рассказали о принципе защиты от мошенников – Zero TrustСмотреть фотографии
09:32
В Волжском засняли лихача, дрифтующего посреди пешеходных переходовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Под Волгоградом чистивший уличный туалет мужчина погиб в результате взрываСмотреть фотографии
08:46
Троих еще ищут: МЧС опубликовало видео спасения волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФСмотреть фотографии
08:04
Количество заразившихся КГЛ и ИКБ волгоградцев выросло до 11Смотреть фотографии
07:07
УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24Смотреть фотографии
21:33
РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотекиСмотреть фотографии
21:14
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июляСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВОСмотреть фотографии
19:29
Четыре московских авиарейса отменены в Волгограде 22 июляСмотреть фотографии
19:03
Улица генерал-лейтенанта Воронина появилась на карте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:29
Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Никаких революций. Только эволюция»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде 11-летнему школьнику во время прогулки выстрелили в спинуСмотреть фотографии
17:21
«Красный октябрь» отметил День металлурга музыкальным фестивалем и чествованием заводчанСмотреть фотографии
17:07
«Домофонщики» оставили волжанку без квартирыСмотреть фотографии
 