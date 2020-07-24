Занзибар, Лондон, Стамбул: Россия частично возобновляет международное авиасообщение

Федеральные новости 24.07.2020 17:06
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24.07.2020 17:06
С 1 августа Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию федерального правительства, вылеты будут возможны лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Делая заявление о возобновлении авиасообщения вице-премьер Татьяна Голикова конкретизировала города, в которые можно будет попасть из России : «Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании – Лондон, и напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин.
Это Турция. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
И наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию на Занзибар. Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определённой категории наших граждан. Здесь тоже возобновляется соответствующее авиационное сообщение».
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