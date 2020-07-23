Экология

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» искусственно восполняет популяции промысловых пород рыб в Волге

Экология 23.07.2020 12:31 Новости компаний
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23.07.2020 12:31 Новости компаний


Работа по искусственному зарыблению Волги, которую проводит ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», поможет восстановить биобаланс реки.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, 21  июля в рамках экологической программы были выпущены мальки стерляди и сазана.

Таким образом, сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» реализуют экологическую программу  по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.
  
В естественную среду обитания были выпущены мальки ценных и промысловых пород рыб. Для  восполнения популяции из питомника рыбоводной компании – подрядчика доставили молодь стерляди и сазана. Средний вес одной особи стерляди  составил 3 гр и молоди сазана  около  20 гр, что повышает для мальков шансы на выживание в открытом водоеме.

 По словам специалистов, искусственное зарыбление является фактически единственным шансом сохранения водного биоразнообразия, так как естественного воспроизводства недостаточно.
«ЛУКОЙЛ» всегда относился к природе ответственно. Мы понимаем, что восстановить природное богатство  Волги можно только с помощью компенсационных выпусков. Без помощи крупных компаний решить эту задачу довольно сложно. Надеемся, что наша помощь изменит ситуацию в лучшую сторону, и подрастающее поколение сможет увидеть рыбу ценных пород в водах родной реки», — отмечает ведущий инженер отдела промышленной безопасности охраны труда и экологии Марина Ермолова.

Юные экологи региона также приняли участие в восполнении биоразнообразия рек. В новых условиях из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией и действующими ограничениями пришлось отказаться от участия школьников в данном  мероприятии, но ребята дистанционно поддержали взрослых своими рисунками.


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