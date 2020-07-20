75% платежей ЖКХ в Сбербанке жители Поволжья оплачивают онлайн

Экономика 20.07.2020 14:59 Новости компаний
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20.07.2020 14:59 Новости компаний
В Поволжском банке Сбербанка выросла доля онлайн платежей ЖКХ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по итогам первого полугодия 2020 года она составила 75% от общего объема транзакций. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего с начала года жители Поволжья совершили 55 млн операций по оплате услуг ЖКХ с помощью онлайн-сервисов Сбербанка. В Волгоградской области доля онлайн платежей ЖКХ за первое полугодие составила 68%.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Наши клиенты всё активнее используют онлайн-сервисы банка для решения повседневных задач. Сегодня для оплаты жилищно-коммунальных услуг достаточно отсканировать код на платёжном документе в Сбербанк Онлайн или подключить автоплатеж ЖКХ, чтобы полностью поручить банку рутинные дела. Это очень удобные и быстрые способы оплаты, которые значительно экономят время».
Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. Наибольшей популярностью пользуется мобильное приложение Сбербанк Онлайн, в котором, помимо удобной оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом банковской карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.
Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто — для этого нужно отсканировать QR- или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.
Удобно и то, что в Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка.
Фото ru.freepik.com
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