SOSновый крик: в Волгоградской области под пилу пустили зеленый лес

Экология 20.07.2020 13:08
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20.07.2020 13:08
Жители Кумылженского района Волгоградской области возмущены вырубкой живого соснового бора. Как сообщили ИА «Высота 102» в районе, весной прошлого года на территории СГБУ Волгоградской области «Подтелковское лесничество» случился небольшой пожар. В результате стволы некоторых деревьев обгорели, однако, казалось бы, к счастью, не погибли. По словам собеседников информагентства, о том, что сосны были живыми, говорят срезы стволов – они абсолютно здоровые, а толщина подгоревшей «кожицы» составляет лишь несколько миллиметров. Кроме того, кроны уже срубленных сосен абсолютно зеленые. Тем не менее довольно большой участок соснового бора было решено пустить под топор. Как утверждают местные жители, вырубка здесь началась в конце прошлого года и, судя по характерным отметинам на стволах, лесорубы сюда еще вернутся.
«В нашем районе все сосновые посадки – искусственные. Леса начали сажать еще лет 60 назад. Что значит вырасти сосновый лес на песках – знают немногие, но это гигантский труд. Сосны не дают «расползаться» пескам еще дальше, кроме того, создают уникальный климат. Поэтому обидно, что под топор пустили живой лес», - говорят жители.
По словам проживающих здесь людей, срубленный лес перевозили на местную лесопилку, где могли в дальнейшем реализовать для строительных целей. «Если и дальше так с легкостью будут вырубать живой лес, то наш район снова превратится в пустыню. Чтобы сосны выросли, надо не менее полувека. Мы хотим, чтобы живущее поколение с уважением относилось к наследию наших предков», - говорят люди.
Редакция ИА «Высота 102» отправила запрос в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с просьбой пояснить правомерность вырубки соснового леса.
Напомним, недавно в Волгограде разразился громкий скандал с незаконной вырубкой леса. На острове Сарпинский было вырублено около 300 кубометров лесных насаждений, сумма причиненного природе ущерба составила 16 миллионов рублей. В результате был уволен директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов, к дисциплинарной ответственности были привлечены 6 сотрудников МУ и департамента городского хозяйства администрации Волгограда. Материалы проверки по факту незаконной вырубки природоохранной прокуратурой были переданы в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Однако до сих пор ничего не известно о том, было ли уголовное дело возбуждено и кто из виновных понес ответственность за уничтожение лесных посадок.
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