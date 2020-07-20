SOSновый крик: в Волгоградской области под пилу пустили зеленый лес











Жители Кумылженского района Волгоградской области возмущены вырубкой живого соснового бора. Как сообщили ИА «Высота 102» в районе, весной прошлого года на территории СГБУ Волгоградской области «Подтелковское лесничество» случился небольшой пожар. В результате стволы некоторых деревьев обгорели, однако, казалось бы, к счастью, не погибли. По словам собеседников информагентства, о том, что сосны были живыми, говорят срезы стволов – они абсолютно здоровые, а толщина подгоревшей «кожицы» составляет лишь несколько миллиметров. Кроме того, кроны уже срубленных сосен абсолютно зеленые. Тем не менее довольно большой участок соснового бора было решено пустить под топор. Как утверждают местные жители, вырубка здесь началась в конце прошлого года и, судя по характерным отметинам на стволах, лесорубы сюда еще вернутся.





«В нашем районе все сосновые посадки – искусственные. Леса начали сажать еще лет 60 назад. Что значит вырасти сосновый лес на песках – знают немногие, но это гигантский труд. Сосны не дают «расползаться» пескам еще дальше, кроме того, создают уникальный климат. Поэтому обидно, что под топор пустили живой лес», - говорят жители.

По словам проживающих здесь людей, срубленный лес перевозили на местную лесопилку, где могли в дальнейшем реализовать для строительных целей. «Если и дальше так с легкостью будут вырубать живой лес, то наш район снова превратится в пустыню. Чтобы сосны выросли, надо не менее полувека. Мы хотим, чтобы живущее поколение с уважением относилось к наследию наших предков», - говорят люди.

Редакция ИА «Высота 102» отправила запрос в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с просьбой пояснить правомерность вырубки соснового леса.