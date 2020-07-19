Под Волгоградом на парковке ТЦ иномарка сбила четырех пешеходов





Четыре человека в возрасте от 30 до 32 лет пострадали в результате наезда автомобиля в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, все произошло ночью на парковке торгового центра напротив дома №14а по ул. Машиностроителей.

Водитель «Nissan Almera» двигался по парковке со стороны ул. Карбышева. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.



