Под Волгоградом на парковке ТЦ иномарка сбила четырех пешеходов

Происшествия 19.07.2020 09:57
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19.07.2020 09:57
Четыре человека в возрасте от 30 до 32 лет пострадали в результате наезда автомобиля в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, все произошло ночью на парковке торгового центра напротив дома №14а по ул. Машиностроителей.
Водитель «Nissan Almera» двигался по парковке со стороны ул. Карбышева. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.
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