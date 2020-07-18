Общество

Власти Волгограда одобрили концепцию благоустройства поймы Царицы

Общество 18.07.2020 14:36
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18.07.2020 14:36


Положительную оценку членов градостроительного совета Волгограда получила концепция благоустройства поймы реки Царицы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, готовый дизайн-проект представили архитекторы Центра «ВЯЗ». 

Согласно проекту, общественная территория поделена на функциональные зоны: парковая часть для прогулок, спортивный кластер с аквапарком для активного отдыха, лаунж-зоны и арт-объекты. Одна из идей, лежащая в основе разработки, – наполнить новое пространство исторической составляющей о развитии Царицына.  Так, в пойме появится историческая тропа, на протяжении которой будут установлены наружные макеты, которые наглядным образом покажут, как менялся городской мастер-план от Царицына до современного Волгограда. Вдоль исторической тропы напротив волгоградского цирка концепция предполагает возведение крепости Царицына из топиариев и скульптур. В ходе разработки концепции учитывались также особенности рельефа местности и климатическая зона, в которой находится Волгоград.  

«В разные годы создавалось множество проектов по благоустройству этой части поймы с возведением жилых домов, бизнес-центров и административных зданий. Однако в этой концепции мы приняли решение уйти от застройки  в сторону сохранения рекреации. На территории предполагается только одно крупное здание - это аквапарк, о строительстве которого горожане говорят еще с 80-х годов.  Все остальное – это зеленая зона с деревьями и кустарниками разных пород. Таким образом, мы получим гармоничное пространство – если в пойме от Волги до Астраханского моста проводятся общегородские мероприятия, то здесь будет зона для тихого отдыха», - отметил глава Волгограда Виталий Лихачев.
По результатам заседания члены градостроительного совета единогласно проголосовали за утверждение концепции. Следующий этап - проведение общественных обсуждений, в ходе которых свое мнение о проекте выскажут волгоградцы.  Доработанная с учетом всех замечаний концепция затем ляжет в основу для разработки проектно-сметной документации по преображению территории поймы Царицы. 

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