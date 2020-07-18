Под Волгоградом 15-летний велосипедист насмерть разбился на дороге

Происшествия 18.07.2020 09:49
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18.07.2020 09:49
15-летний школьник из Ленинска скончался при столкновении его велосипеда с грузовым фургоном. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, велосипедист при движении по второстепенной дороге на улице Кирова не уступил проезд «Hyundai Porter», который ехал по главной. В результате столкновения ребенок погиб на месте аварии до приезда «Скорой помощи».
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