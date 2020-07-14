Борьба с коррупцией 14.07.2020 11:34
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14.07.2020 11:34
Сегодня адвокат обвиняемого по статье 290 УК РФ экс-сотрудника полиции Волгоградской области Владимира Смольнякова попытался обжаловать постановление об избрании в отношении подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в следственных органах, Владимир Смольняков был задержан оперативниками УФСБ 3 июля, арестован судом 4 июля на срок до 3 сентября. Следствие подозревает бывшего полицейского в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 2 миллиона 143 тысячи рублей. Эти деньги, как предполагается, правоохранитель запросил за содействие в возбуждении уголовного дела, проведении «нужной» клиенту доследственной проверки и направлении материалов в следственные органы. События происходили в период с сентября 2019 года по июнь текущего года. Большую часть запрошенных денег - 2 миллиона 138 тысяч рублей Владимир Смольняков успел получить - в основном наличными, а определенная сумма была переведена на его банковскую карту.
О скандале с задержанием в Волгоградской области лейтенанта полиции, который оказался сыном заместителя начальника УМВД России по Липецкой области Дмитрия Смольнякова, стало известно накануне. Утечка информации произошла через анонимные телеграм-каналы. После этого в ГУ МВД по региону официально подтвердили факт привлечения к уголовной ответственности сотрудника областного Управления экономической безопасности: «Оперативниками Управления собственной безопасности Главка оказывалось необходимое содействие при проведении мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейского. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».
Получить официальный комментарий в следственных органах не удалось. Сотрудник пресс-службы регионального СУ СКР Снежана Тихонова на контакт с журналистами ИА «Высота 102» идти не пожелала.
Отец подозреваемого в тяжком коррупционном преступлении экс-полицейского Владимира Смольнякова - очень уважаемый в профессиональных кругах специалист. С 2011 по 2017 годы работал заместителем начальника ГСУ - начальник организационно-контрольного управления ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Награжден медалями «За отличие службе» I и II и III степеней. Приказом МВД РФ от 11 апреля 2017 года назначен заместителем начальника Управления - начальником Следственного управления УМВД России по Липецкой области.
По информации руководителя региональной объединенной пресс-службы судов Екатерины Вальковской, сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в отношении оперуполномоченного районного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия в период времени с января по июль 2020 года 26-летний В.С. получил от своего знакомого М. взятку в общей сумме 2 138 000 рублей за проведение доследственной проверки и содействие в возбуждении уголовного дела в отношении С.
03 июля 2020 года во время передачи очередной части денежных средств В.С. был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
04 июля 2020 года ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ.
В этот же день постановлением Центрального районного суда г.Волгограда в отношении В.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 03 сентября 2020 года.
Адвокат обвиняемого обжаловал указанное постановление. В апелляционной жалобе он просил избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста.
Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Фото VK
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