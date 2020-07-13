«Ростелеком» в Волгограде поддержал Всероссийскую акцию «Под куполом семьи – под защитой страны»





«Ростелеком» в Волгограде выступил телекоммуникационным партнером Всероссийской акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Национальный цифровой провайдер развернул оптическую инфраструктуру для прямой трансляции объединенной цирковой программы, в рамках которой свои таланты продемонстрировали различные творческие коллективы города.

«Современные технологии открывают поистине безграничные возможности и становятся особенно актуальными в условиях ограничений на проведение массовых мероприятий, когда ребята и родители не могут посетить представления, но зато могут увидеть их в режиме онлайн. Уверен, что такой формат участия в культурных событиях будет востребован и позволит как можно большему числу российских мальчишек и девчонок наслаждаться прекрасными творческими номерами и общением в режиме реального времени», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Трансляция представлений велась на YouTube и была в первую очередь ориентирована на детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Волгограда, ребят в тяжелой жизненной ситуации. Для юных зрителей выступали артисты «Забайкальского Цирка династии Довгалюк», солисты МУК «Волгоградконцерт» и другие творческие коллективы города. В общей сложности трансляцию посмотрели более тысячи волгоградских семей.

Талисманом акции «Под куполом семьи – под защитой страны» стал львенок «Гром», которого недавно от гибели спасли сотрудники полиции. Полуторамесячного малыша передали в цирк династии Довгалюк и в День семьи любви и верности продемонстрировали зрителям.

«Мы постарались сделать эту масштабную акцию действительно творческой, доброй, семейной, насыщенной самыми интересными номерами, чтобы порадовать детей, которым особенно необходимо внимание. Наши артисты, организаторы вложили душу, и думаю, у нас все получилось. Но этот праздник не удалось бы провести без участия нашего надежного партнера “Ростелекому”, благодаря которому цирковым представлением смогли насладиться ребята из других городов. Надеюсь, что наше сотрудничество позволит провести немало культурных и социально ориентированных мероприятий», – отметила Ольга Шлякина, директор МУП «Волгоградконцерт».

В Волгограде при содействии «Ростелекома» в этом году ранее уже состоялась аналогичная онлайн-трансляция циркового представления в День защиты детей. Помощь образовательным учреждениям, детским домам и спортивным школам, поддержка творческих и спортивных инициатив для семьи и детей – важные направления социальной политики компании.



