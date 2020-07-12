Экология

Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птиц

Экология 12.07.2020 12:48
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12.07.2020 12:48


Сегодняшний день известного и за пределами Волгоградской области водоема под названием Большой Лиман – это непрекращающийся сброс больших объемов токсичных вод, гигантская акватория, и стаи самых разнообразных пернатых. Введенный в эксплуатацию в начале 60-х годов прошлого века объект служит для накопления и испарения стоков промышленных предприятий Волжского. 

Котловина площадью около 60 квадратных километров расположена недалеко от поселка Средняя Ахтуба, между Волжским и Ленинском. За долгие годы существования Лимана в его окрестностях сложилась своя экосистема.


 Химические и хозфекальные стоки поступают сюда в какой-то мере очищенными и это, как оказалось, вполне устраивает многочисленных представителей фауны. Лебеди, журавли, упитанные чайки, утки, пеликаны,цапли и прочие крылатые красавцы чувствуют себя здесь вполне комфортно

Какой-либо актуальной информации об экологическом состоянии Большого Лимана в областном комитете природных ресурсов нам предоставить не смогли, сославшись на то, что это объект промышленный. Известно лишь, что в обозримом будущем птичья идиллия этого места может быть нарушена близостью планируемого грандиозного строительства комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Проект, как уже неоднократно сообщалось, находится в разработке. Отметим, что сейчас журналисты ИА «Высота 102» не ставили задачу вникнуть во все огромные проблемы Большого Лимана, хотя, безусловно, этим стоит заняться. Мы просто хотели показать это место таким, каким его видят птицы. 


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