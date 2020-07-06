



На том, чтобы при проектировании гидротехнического комплекса на Ахтубе были учтены вопросы сохранения рыбных запасов, настаивают экологи и экспертная группа реготделения ОНФ. На сегодняшний день в структуры Росрыболовства никто из разработчиков грандиозного проекта, сравнимого по масштабам с Суэцким каналом, даже не обращался. Это подтвердили в ведомстве в ответ на соответствующий редакционный запрос ИА «Высота 102». Разработку проекта, напомним, ведет АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука.





Как стало известно информагентству, в Волгоградский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» не поступали предпроектные материалы техзадания, а сотрудники не приглашались для участия в натурных обследованиях участков проектирования. Такое игнорирование экспертного мнения представителей рыбохозяйственной сферы выглядит, по меньшей мере, странно. Потому что при прохождении госэкспертизы проекта «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» заключение Росрыболовства все равно потребуется.

Реготделение ОНФ также обращалось в Федеральное агентство по рыболовству и получило ответ, говорящий о том, что сейчас специалистам ведомства при анализе технических данных проекта приходится довольствоваться открытыми источниками. В Росрыболовстве полагают, что комплексные исследования вопроса необходимы, в силу того, что планируемое строительство и изменение гидрологических условий затронет значительное количество водных объектов не только в Волгоградской области. Тем более, что печальный опыт имеется. Все знают, что после строительства Волгоградского гидроузла и расположенных выше волжских водохранилищ создались неблагоприятные условия для воспроизводства проходных рыб, в том числе, осетровых и лососевых.

Один из ведущих волгоградских специалистов в сфере гидротехники инженер Евгений Лукьяненко пояснил ИА «Высота 102», что сейчас на Волге в принципе нет рыбопропускных сооружений. «Они есть на Кубани, на Дону. А о Волге никто не подумал. Между тем, восстановление естественных путей миграции проходных рыб из дельты Волги по всему Волго - Ахтубинскому тракту необходимо», - говорит Евгений Лукьяненко.

Сейчас в волгоградском реготделении ОНФ плотно заняты вопросами организации общественно-экологической экспертизы. Активисты считают, что если проектировщики АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука не вникнут в рыбохозяйственные проблемы, то после реализации «проекта века» на Ахтубе будут убиты целые рыбные стада, а на русском осетре будет поставлен крест.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Волжском с 17 июня идет опрос общественного мнения по поводу грядущего строительства «Комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы». Жителям города до 16 июля предлагается выразить мнение о воздействии масштабного проекта на окружающую среду. Примечательно, что жителей Волгограда об этом не спрашивают, так как местом намечаемой деятельности станет Волжский, а также Среднеахтубинский и Ленинский муниципальные районы. Общественное обсуждение в Волжском организовано по обращению комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В анонсе обсуждений отмечается, что целью возведения комплекса гидротехнических сооружений является минимизация потерь в выработке электроэнергии на Волжской ГЭС за счет подачи воды напрямую в реку Ахтубу, предотвращение пересыхания ериков, улучшение условий существования уникальной экосистемы





Проектирование комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Ахтубы силами специалистов АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука должно завершиться до конца текущего года. В 2021-м году планируется приступить к строительству, которое, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов рублей. В своем время губернатор области Андрей Бочаров назвал будущее создание комплекса ГТС «проектом мечты» и «экологическим проектом 21 века». Объект уже включен в профильную государственную программу, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней.



