Общество

В скандальную историю с ремонтом бассейна «Спартак» в Волгограде вникнет прокуратура

Общество 10.07.2020 16:06
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10.07.2020 16:06


Прокуратурой Волгоградской области организована проверка по вопросу проведения капитального ремонта крытого плавательного бассейна «Спартак», об этом ИА «Высота 102» сообщили в надзорном органе в ответ на соответствующий редакционный запрос. Результаты прокурорской проверки станут известны ориентировочно в начале августа. 

Напомним, журналисты ИА «Высота 102» придали огласке историю о передаче обновленного за счет федерального бюджета Центрального бассейна на баланс Волгоградской академии физической культуры. ФГБОУ ВО «ВГАФК» столкнулось с тем, что спортивный объект не готов к полноценной работе, и поэтому взять его на баланс было бы преступлением.  
Специалисты вуза выявили целый ряд конструктивных изменений здания и инженерных систем, выполненных не в соответствии с проектной документацией. Например, оказалось, что в бассейне теперь смертельно опасно тренироваться прыгунам в воду, так как исполнителями капремонта изменена система перелива чаши бассейна. Кроме того, была зафиксирована недостаточная мощность фильтрационных насосов и теплообменников. Словом, недоделок и дефектов, изумивших спортсменов, оказалось предостаточно, чтобы сделать вывод - если все не исправить, объект не будет соответствовать ни федеральному закону о физической культуре и спорте, ни требованиям к антитеррористической защищенности. В ответ на претензии собственник бассейна - ФГУП «Спорт-Ин» заявил, что работы проводились в соответствии с проектной и сметной документацией. В компании также намекнули, что «умывают руки», потому что ликвидируются.
«Кроме того, учитывая нахождение ФГУП «Спорт-Ин» в стадии ликвидации, и подписанным актом приемки в эксплуатацию законченного ремонтом крытого плавательного бассейна «Спартак» (15.05.2020), полагаем целесообразным учесть затраты на дооснащение бассейна и выполнение дополнительных работ при формировании бюджета ФГБОУ ВО «ВГАФК» на эксплуатацию и содержание бассейна», - было сказано в письме за подписью председателя ликвидационной комиссии учреждения «Спорт-Инжиниринг» А.В. Милованова. 

В 2016 году ФГУП «Спорт - Ин» выкупило бассейн «Спартак» у профсоюзов за 56 миллионов рублей. К ЧМ-2018 объект, который располагается рядом со стадионом «Волгоград Арена», отремонтировали снаружи. Работы внутри, по заверению владельца, должны были завершиться в декабре 2018 года, однако этого не произошло. Ремонт сопровождался скандалами. На первого подрядчика - ООО «Дизайн-сервис»  жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. С «Дизайн-Сервисом» «Спорт-Ин» рассталось и заключило новый договор – с АО «Стройтрансгаз», эта компания возводила стадион «Волгоград Арена».  Срок завершения капитального ремонта бассейна был перенесен на декабрь 2019 года. После этого, комиссия  ФГУП «Спорт - Ин», провела проверку результатов работ, выполненных АО «Стройтрансгаз» и 31 декабря 2019 года подписала «Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта «Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак», расположенного в г. Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, д. 74, 76 б (2-этап)». 

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