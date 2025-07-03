Ночью в Волгоград доставят ковчег с мощами святителя Тихона

В Волгоград в ночь с четверга на пятницу 4 июля в кафедральный собор Александра Невского доставят ковчег с мощами святителя Тихона – Патриарха Московского и всея России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, встреча ковчега состоится в полночь.

- Божественную литургию возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, - сообщили в епархии. - В течение трех дней: 4, 5 и 6 июля — верующие волгоградцы и гости нашего города смогут поклониться святыне круглосуточно. Каждый день перед ней будут служиться Божественные литургии, молебны с акафистом, вечерние богослужения.

Ковчег будет находиться в Волгограде до 6 июля включительно. В этот день в 19:00 пройдут проводы святыни, которая отправится далее по городам России.

Принесение ковчега с мощами святого Патриарха Тихона по городам России и Беларуси началось 6 апреля текущего года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла от Донского монастыря Москвы. В рамках всероссийского празднования 100-летия со дня смерти святителя его мощи побывают в 90 крупных городах в обеих странах.

Напомним, что вступление Святейшего Тихона на патриарший престол произошло в самый разгар революции. Ему пришлось столкнуться с жесточайшими гонениями на Церковь, поруганием святынь, преследованием и уничтожением священнослужителей. Самого патриарха Тихона вызывали на многочисленные допросы, арестовали и даже вынесли секретным постановлением смертный приговор. Однако привести его в исполнения советская власть побоялась, так как патриарх пользовался большим авторитетом.

Скончался патриарх Тихон 7 апреля 1925 г., в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и был погребен в Донском монастыре Москвы. В 1989 году Святейший Патриарх Тихон был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых.