



3 июля в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Машины не смогли разъехаться на участке ул. Маршала Василевского в границах местной автомойки.







- Авария произошла в 19:20 напротив здания №2д на ул. Зевина. По предварительным данным, сначала столкнулись Volkswagen Polo и Lada Vesta, после чего последняя выехала на встречную полосу движения, врезавшись в автомобиль Chevrolet. В свою очередь Volkswagen совершил наезд на припаркованный у обочины автовоз, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, все легковые автомобили получили серьёзные повреждения, однако, по информации правоохранителей, всё же обошлось без пострадавших.

Фото и видео: Новости Волгограда и области / t.me