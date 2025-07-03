Происшествия

В Волгограде засняли массовую аварию с участием автовоза и трёх легковушек

Происшествия 03.07.2025 21:25
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03.07.2025 21:25


3 июля в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Машины не смогли разъехаться на участке ул. Маршала Василевского в границах местной автомойки.



- Авария произошла в 19:20 напротив здания №2д на ул. Зевина. По предварительным данным, сначала столкнулись Volkswagen Polo и Lada Vesta, после чего последняя выехала на встречную полосу движения, врезавшись в автомобиль Chevrolet. В свою очередь Volkswagen совершил наезд на припаркованный у обочины автовоз, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, все легковые автомобили получили серьёзные повреждения, однако, по информации правоохранителей, всё же обошлось без пострадавших.

Фото и видео: Новости Волгограда и области / t.me

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