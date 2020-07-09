Не давить на Волгоградскую облдуму по вопросу о времени призвали из сената





Очередной референдум по времени – это дополнительная нагрузка на бюджет. Так прокомментировал сегодня сенатор Сергей Горняков предложение заново провести голосование по вопросу о времени, сообщает ИА «Высота 102». «Депутаты закрепили своим постановлением результаты голосования. Не надо давить ни со стороны жителей, ни со стороны партий, ни со стороны федеральных органов. Дума – это тот орган, который вправе принимать решение. Сегодняшний опрос, по сути, отражает мнение жителей Волгоградской области», - высказался член совета федерации, который присутствовал на сегодняшнем заседании облдумы.

Напомним, опрос, который проводился в Волгоградской области с 25 июня по 1 июля, обошелся бюджету в 10 млн рублей. Референдум 2018 года стоил порядка 70 млн рублей.

Областные депутаты сегодня приняли постановление об итогах опроса по исчислению времени. Почти 66% респондентов или порядка 900 тысяч жителей области высказались за возвращение московского времени. Профильному думскому комитету поручено «подготовить предложения по реализации результатов мероприятий». Какие именно дальнейшие шаги предпримет регпарламент – пока не знают сами народные избранники . При обсуждении темы на заседании облдумы завязалась дискуссия. Депутат из фракции «ЕР» Александр Осипов предложил инициировать повторный референдум, поскольку проведенный опрос юридической силы не имеет.

Один из обсуждаемых депутатами вариантов предполагает направление итогов опроса на экспертизу в совет законодателей РФ при Федеральном собрании. Если российский парламент подготовит положительное заключение, то областная дума может выступить с законодательной инициативой о переходе региона вновь на московское время.