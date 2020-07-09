Общество

Не давить на Волгоградскую облдуму по вопросу о времени призвали из сената

Общество 09.07.2020 16:36
0
09.07.2020 16:36


Очередной референдум по времени – это дополнительная нагрузка на бюджет. Так прокомментировал сегодня сенатор Сергей Горняков предложение заново провести голосование по вопросу о времени, сообщает ИА «Высота 102». «Депутаты закрепили своим постановлением результаты голосования. Не надо давить ни со стороны жителей, ни со стороны партий, ни со стороны федеральных органов. Дума – это тот орган, который вправе принимать решение. Сегодняшний опрос, по сути, отражает мнение жителей Волгоградской области», - высказался член совета федерации, который присутствовал на сегодняшнем заседании облдумы.
Напомним, опрос, который  проводился в Волгоградской области с 25 июня по 1 июля, обошелся бюджету в 10 млн рублей. Референдум 2018 года стоил порядка 70 млн рублей. 
Областные депутаты сегодня приняли постановление об итогах опроса по исчислению времени. Почти 66% респондентов или порядка 900 тысяч жителей области высказались за возвращение московского времени. Профильному думскому комитету поручено «подготовить предложения по реализации результатов мероприятий». Какие именно дальнейшие шаги предпримет регпарламент – пока не знают сами народные избранники. При обсуждении темы на заседании облдумы завязалась дискуссия. Депутат из фракции «ЕР» Александр Осипов предложил инициировать  повторный референдум, поскольку проведенный опрос юридической силы не имеет. 
Один из обсуждаемых депутатами вариантов предполагает направление итогов опроса на экспертизу в совет законодателей РФ при Федеральном собрании. Если российский парламент подготовит положительное заключение, то областная дума может выступить с законодательной инициативой о переходе региона вновь на московское время.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
09.07.2020 22:15
Общество 09.07.2020 22:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 20:11
Общество 09.07.2020 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 17:24
Общество 09.07.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 17:23
Общество 09.07.2020 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.07.2020 14:20
Общество 09.07.2020 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.07.2020 13:52
Общество 09.07.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 12:38
Общество 09.07.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 12:01
Общество 09.07.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 11:26
Общество 09.07.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 10:57
Общество 09.07.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 10:27
Общество 09.07.2020 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 09:50
Общество 09.07.2020 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 08:58
Общество 09.07.2020 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2020 07:00
Общество 09.07.2020 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2020 22:45
Общество 08.07.2020 22:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:15
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
21:54
Под Волгоградом девятиклассника подозревают в двойном убийствеСмотреть фотографии
20:11
Закрыт и печален: благоустройству парка Гагарина в Волгограде не видно концаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
В Волгограде на директора клиники завели дело о невыплате пособия по беременности и родамСмотреть фотографии
17:23
Банк «Открытие»: жители России назвали Сочи и Крым главными туристическими активами страныСмотреть фотографии
17:07
Полиция нашла водителя-беспредельщика, который гонял по встречке на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Не давить на Волгоградскую облдуму по вопросу о времени призвали из сенатаСмотреть фотографии
15:45
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»Смотреть фотографии
15:11
Уголовное дело о массовых убийствах на территории Волгоградской области возбудил СКСмотреть фотографии
14:20
Прокурор покинул Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:52
В Сочи и Крыму готовятся отдохнуть депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:47
Президент АК ТПГ «БИС» Александр Назаров: строительство центрального проспекта логически завершит проект ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
12:38
А воды-то нет: Палласовский район ставит рекорды по издевательствам над жителямиСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде второй официальный пляж готовят к открытиюСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больницСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом сильный пожар возник из-за окурка: подозреваемый задержанСмотреть фотографии
11:19
Жителям Волгоградской области напомнили о подаче налоговых декларацийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В центре Волгограда демонтируют «пустивший корни» магазин алкоголяСмотреть фотографии
10:55
Тлеющий лесной пожар в Волгоградской области заливают водой с вертолетаСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской облдуме заговорили о новом референдуме по времениСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Социальная дистанция потребовала огромного зала для депутатов облдумы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Задержан губернатор: главу Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателейСмотреть фотографии
09:50
Сложная ночь и тревожное утро: все пожары в Волгоградской области локализованыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Под Волгоградом пьяный водитель угробил детей и сбежал с места ДТПСмотреть фотографии
08:58
Трамвай №3 заменят маршрутками на время ремонта путей в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде медики лаборатории ФСИН возмущены отсутствием выплат за COVID-19Смотреть фотографии
20:14
Адова жара: авиация МЧС летит тушить пожары в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
«Вот это вляпались!»: сомнительный опрос подбросил проблем Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
17:54
Полицейские подняты по тревоге из-за пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 