Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросети

26.08.2025 10:13
26.08.2025 10:13


В этом году «Волгоградоблэлектро» отмечает юбилей – компании, которая обслуживает электросети на территории Волгоградской области, вот уже 55 лет. Вспоминаем, как все начиналось.
В 1969 году решением Совета Министров РСФСР электрические сети переданы райисполкомам от Министерства энергетики и электрификации СССР, и 8 сентября 1970 года образовано предприятие коммунальных электрических сетей Волгоградского областного управления коммунального хозяйства. В его состав вошли вновь созданные Калачевские, Камышинские, Волжские, Михайловские, Урюпинские районные электрические сети, энергообъекты на территории 22 населенных пунктов.

Из воспоминаний ветерана, бывшего директора предприятия Анатолия Яковлевича Назарова: «Нужно было строить линии, создавать условия для комфортной жизни людей».
Работа предприятия начиналась с создания диспетчерских пунктов, новых производственных участков, восстановления существующих и строительства новых электроподстанций. Широкое развитие получило движение рационализаторов и изобретателей – они строили первые подстанции и воплощали в жизнь идеи совершенствования работы электросетей.
В 70-х годах прошлого века предприятию передано в эксплуатацию более 2700 километров линий электропередачи в 28 городах, рабочих поселках и селах для обеспечения качественным электроснабжением жителей.
Анатолий Назаров: «Мы были фанатами, сияли от желания трудиться, строить, создавать. Мы обслуживали линии, их было мало и тянулись они одной полосой от высоковольтных подстанций. И, конечно, при непогоде обрыв обесточивал потребителей больших территорий. Ситуация усложнялась недостатком материалов, оборудования, и пришлось организовывать их производство силами наших умельцев: изготавливали кабельную мастику, кабельные ролики, производили ремонт предохранителей, направляли на текущий ремонт б/у материалы после капитального ремонта. В то время для работ в основном применялись деревянные опоры, для этого добивались получения наряда на получение леса в северных регионах СССР. Деревянные опоры сплавлялись по Волге. Все процессы мы контролировали сами: принимали по воде, направляли на завод и потом сами забирали».

Самым актуальным вопросом была задача повышения надежности сетей. Работы по программе капитального ремонта проводились, но важным оставался вопрос снижения аварийности.
Анатолий Назаров: «Каждое утро вместе с мастером мы ехали осматривать эти одинарные ветки линий, изучали схемы. Стало понятным, что сети необходимо разбивать, разветвлять, и только тогда будет повышена надежность электроснабжения. Первой точкой работ стал рабочий поселок Быково. Определили новую схему, были произведены все расчеты, и мы приступили к работам. Установили новые деревянные опоры, увеличили количество фидеров – изменяли существующую схему и строили новые энергообъекты. Так модернизировали схемы в каждом населенном пункте и, действительно, проект был эффективен и началась повсеместная работа по разбивке сетей от высокого напряжения к меньшему и конечному потребителю. В дальнейшем энергетикам была поручена задача электрификации города Волжского».
Свое наименование «Волгоградоблэлектро» получило в 1979 году. Тогда в зону ответственности предприятия входило уже 50 населенных пунктов Волгоградской области. 
Из воспоминаний ветерана-энергетика: «Для комплексной модернизации объектов электросетевого хозяйства с учетом современных реалий требовался особый подход. Каждую субботу проводились планерки всех служб. Оценивалась картина электрификации и надежности энергообъектов по каждому населенному пункту. Определялись слабые места. Техническое перевооружение ключевых узлов способствовало распределению нагрузок, повышению надежности работы электросетей. На основе этого и определялась стратегия модернизации линий и подстанций. Среди проектов – активно осваивались работы по строительству и реконструкции уличного освещения. Самая первая система освещения выполнена в Суровикино, на улицах Шоссейная и Лесная».

Сегодня компания встречает юбилей, имея в эксплуатации более 3800 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, свыше 9000 километров линий электропередачи на территории 33 муниципальных районов, 6 городских округов и более 140 населенных пунктов региона. Через сети передается почти два миллиарда киловатт-часов электроэнергии для 460 тысяч потребителей. 
Для повышения эксплуатационных характеристик объектов электросетевого комплекса ежегодно реализуются производственные программы по строительству, реконструкции и ремонту сетей. Учитывая растущий спрос на электрическую энергию, специалисты компании увеличивают протяженность линий и повышают мощности существующих подстанций, строят новые энергообъекты. Благодаря применяемым решениям фиксируется ежегодное снижение потерь электроэнергии.
Помимо строительства и реконструкции действующих электросетей, энергетики осуществляют еще одну важную задачу по цифровизации энергоснабжения – внедряются автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, комплексы телемеханики на всех объектах напряжением 6-10 кВ. Благодаря цифровым технологиям специалисты не только дистанционно получают информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени, но и в случае возникновения нештатных ситуаций производят оперативные переключения и восстанавливают электроснабжение.
Прошедшие годы – только начало славной истории территориальной сетевой организации региона. В свой юбилейный год «Волгоградоблэлектро» продолжает развитие, выстраивая работу в соответствии с современными тенденциями в электроэнергетике. Основным направлением деятельности остается обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и улучшение качественных характеристик системы передачи электроэнергии.  Отличные производственные результаты – заслуга всего коллектива. Впереди – новые проекты и ответственные задачи.
