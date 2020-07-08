«Вот это вляпались!»: сомнительный опрос подбросил проблем Волгоградской облдуме





В неудобном положении оказались депутаты Волгоградской облдумы, которые инициировали опрос по времени, а теперь не понимают, что с этим делать. Единодушия среди коллег по парламенту по поводу дальнейшего развития событий нет, сообщает ИА «Высота 102». Народные избранники отдают себе отчет в том, что у вышестоящих товарищей политическая воля вернуть московское время есть, но как скореллировать это желание с буквой закона – не совсем понятно. Еще менее понятно, как объяснить избирателям, почему сомнительный с юридической точки зрения опрос людей может аннулировать итоги референдума двухгодичной давности.

Напомним, в марте 2018 года большинство участников референдума проголосовали за переход региона на волгоградское время (+1 МСК). После чего Госдума узаконила данное решение и область перешагнула из второй в третью часовую зону. По итогам недавнего опроса населения региона, в ходе которого не проверяли паспорта и не вели учет респондентов, победило московское время, за которое проголосовало 65% респондентов.

Завтра, 9 июля Волгоградская облдума примет постановление о результатах опроса. Главный вопрос, который задавали журналисты депутатам и который волнует людей, «что будет дальше?». Самое забавное то, что думцы сами этого не знают. Как следствие, составленный наспех проект постановления выглядит сумбурным и ясности в дело не вносит. Предлагается, во-первых, принять к сведению итоги опроса. А, во вторых, комитету по государственному строительству хотят «поручить подготовить предложения по реализации результатов мероприятий».

Развеять туман в минувший понедельник, 7 июля, попытался руководитель оргкомитета по проведению опроса, вице-спикер облдумы, единоросс Сергей Булгаков. Он рассказал СМИ, что регпарламент может направить постановление об итогах опроса в совет законодателей Государственной думы на экспертизу. «При положительной экспертизе облдума подготовит законодательную инициативу и внесет ее в нижнюю палату Федерального собрания», - рассказал Булгаков.

Тем самым, областная дума может переложить ответственность за принятие решения по острому вопросу на парламент страны. Если федеральный центр даст одобрение, - механизм перевода времени снова запустят, если нет, то тему закроют.

Заместитель председателя облдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников полагает, что полученные результаты мнений жителей в любом случае должны воплотиться в законодательную инициативу, убирать их в дальний ящик будет неверным. «Сейчас вопрос не в том, кто за или против смены часового пояса. Факт голосования случился, нам известны его результаты. Поэтому мы готовим постановление облдумы и направляем в совет законодателей нижней палаты Федерального собрания», - поясняет Калашников. Как будет дальше развиваться ситуация, по словам депутата, пока говорить рано.

«У Государственной думы с учетом принятия поправок в Конституцию России в осеннюю сессию будет много работы. Очевидно, что наша инициатива будет даже не в первой десятке проектов, которые российскому парламенту предстоит в ближайшие месяцы рассмотреть», - рассуждает парламентарий.

Вопрос юридического статуса проведенного опроса, по мнению Дмитрия Калашникова, значения не имеет. «Законодательство не обязывает власти регионов проводить ни опросы, ни референдумы по теме исчисления времени. Наши коллеги-парламентарии из других субъектов такие процедуры не инициировали, а обратились в Госдуму», - говорит справорос.

В неформальной беседе депутаты из разных фракций регпаламента говорят о том, что на окончательное решение, как ни странно, может повлиять общественное мнение. «Если протестная волна со стороны противников московского времени будет только нарастать, то региону проще отказаться от идеи перевода стрелок, чтобы не расхлебывать потом поток негатива», - говорит источник «Высоты 102».

Ярым противником внесения в Госдуму очередного проекта закона о времени в облдуме оказался депутат из фракции «Единой России» Александр Осипов. Он уверен, что власть региона совершит огромную ошибку, если на это решится. «Мы провели первый за 30 лет в Волгоградской области референдум, который по своему статусу выше выборов, не говоря уже об опросе. Отменять его результаты ни в коем случае нельзя. Зачем все портить? И как мы будем выглядеть в глазах коллег из Государственной думы?, - недоумевает народный избранник.

Среди членов областного парламента есть сторонники не только волгоградского или московского времени, но даже сезонного. В облдуме ходят разговоры о том, чтобы на ближайшей конференции Южно-Российской Парламентской ассоциации поднять вопрос о коллективном ходатайстве перед федеральным собранием вернуть в стране сезонное время. Действующее законодательство не позволяет отдельным субъектам страны вносить такие предложения в Госдуму. Такой вариант некоторым депутатам кажется наиболее удачным и способным примирить противников и сторонников перевода стрелок часов. В чем не сомневаются региональные депутаты так это в том, что проведенный опрос привел к эскалации конфликта внутри Волгоградской области.



