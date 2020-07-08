Здравоохранение 08.07.2020 17:05
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08.07.2020 17:05
Областная клиническая больница №3 (провизорный госпиталь), областная психиатрическая больница №2 и Жирновская ЦРБ прекратили прием больных коронавирусной инфекцией и сокращают количество коек в развернутых инфекционных госпиталях. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в оперативном штабе региона.
После выписки последних пациентов с COVID-19 стационары закроются на основательную дезинфекционную обработку. После дезинфекции они вернутся к обычному режиму работы.
В оперштабе уточнили, что инфекционный госпиталь в ГУЗ "Жирновская ЦРБ" был экстренно развернут в связи со вспышкой COVID-19 в местном психоневрологическом интернате. Тогда в медучреждении развернули стационар на 40 коек. В настоящее время здесь продолжают лечение семь пациентов, из которых трое - с коронавирусной инфекции. Со 177 до 99 сократила количество коек областная психиатрическая больница №2, расположенная в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас здесь проходят лечение 70 пациентов, из которых 38 с COVID-19.
В двух корпусах волгоградской областной клинической больницы №3 было развернуто 206 специализированных коек. В настоящее время здесь уже не принимают инфекционных пациентов, на лечении пока остается 41 человек, в том числе 27 — с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, что первым медучреждением, который прекратил прием пациентов и приступил к тщательной обработке помещений, стал Волгоградский клинический медицинский центр ФМБА России. С 15 июля здесь пациентам вновь будет доступна высокотехнологичная медпомощь в сфере травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии.
Свертывание инфекционных стационаров, как отмечается, связано с тем, что в регионе развернуто достаточно коек для лечения COVID-пациентов. В настоящее время в инфекционных стационарах насчитывается 1635 свободных коек.
ГБУЗ "ВОКБ №3" перепрофилируют обратно в медицинский центр для оказания плановой помощи жителям региона по следующим профилям: кардиология, эндокринология, хирургия, гастроэнтерология, реабилитация пациентов после инсультов и инфарктов, оказание высокотехнологичной ортопедической медпомощи. Также в корпусе на ул. Циолковского возобновит работу диабет-центр и центр аутоиммунных заболеваний, которые временно принимали граждан на ул. Порт-Саида, 11.
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