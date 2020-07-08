Экономика

Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса»

Экономика 08.07.2020 15:29
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08.07.2020 15:29


Бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» прошло в режиме онлайн. В его работе приняли участие более 40 тысяч предпринимателей и руководителей компаний малого и среднего бизнеса. Организатором выступил банк «Открытие». В ходе бизнес-шоу представители ведущих российских и мировых компаний из разных сфер ИТ-отрасли поделились практическими советами и рекомендациями по развитию своего дела.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ключевыми темами обсуждения стали цифровой обучение и развитие онлайн-инфраструктуры в бизнесе, современные формы продвижения компании в интернете и выход на новые рынки.
На мероприятии ведущие эксперты и владельцы цифровых бизнесов в области масштабирования, продвижения, автоматизации и обучения поделились экспертными знаниями и опытом работы своих компаний, раскрыли перед аудиторией новые возможности цифровой эволюции бизнеса.
Открыла бизнес-шоу Елена Черникова, CEO «Культура инноваций». Она задала тон форуму, ярко и увлекательно рассказав о том, как научиться думать нестандартно и принимать прорывные решения для успеха собственного бизнеса.
Заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова представила итоги третьего исследования «Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса», которое банк проводит совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО и Аналитическим центром НАФИ. 
Исследование определяет степень готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике по нескольким параметрам — от продвижения продукции и услуг через онлайн-каналы до обеспечения цифровой безопасности внутри компаний. Надия Черкасова отметила, что, хотя сводный индекс цифровизации МСБ растет, но пока составляет лишь 50 процентных пунктов — компании сегмента готовы к цифровой экономике лишь наполовину.
По словам Черкасовой, банк «Открытие», в том числе через бизнес-форумы и образовательные программы, оказывает и продолжит оказывать поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, помогая им преодолеть нынешние непростые времена.
О современных приемах и практиках цифрового маркетинга участникам форума рассказали руководитель маркетинга продуктов Директа «Яндекса» Дарья Ишимова, заместитель коммерческого директора по продукту Mail.ru Group Яков Пейсахзон и директор по маркетингу TikTok Светлана Бутянова.
Возможностям продвижения бизнеса в интернете через блогеров было посвящено выступление директора по маркетингу платформы GetBlogger Михаила Карпушина. Один из ведущих российских экспертов в области бизнес-репутации Никита Прохоров, заместитель генерального директора Sidorin Lab, рассказал о правилах и приемах управления деловой репутацией бизнес в сети.
Опытом стратегий цифрового продвижения с помощью таргетированной рекламы, в том числе на конкретных примерах конкретных бизнесменов, с аудиторией поделились маркетинговый консультант Aitarget Дарья Владимирова и руководитель маркетинга сетевых продуктов и ретаргетинга «Яндекс» Любовь Бутенко.
О важности цифровых технологий для краудфандинга, взаимопомощи и вовлеченности в бизнес-проекты рассказал генеральный директор одной из ведущих краудфандинговых платформ России Boomstarter Мария Докшина.
Генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов снял для бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» специальный репортаж о возможностях использования интернет-площадок для глобальной торговли из любой точки мира во время пандемии коронавируса в условиях ограничений. Он также рассказал об исследовании, посвященном анализу активности российских регионов с точки зрения интернет-торговли. Оказалось, что торговлю своими товарами через всемирную паутину развивают компании отнюдь не только в Москве и Санкт-Петербурге.
Завершился бизнес-форум панельной дискуссией, посвященной тому, по каким критериям лучше выбирать маркетплейс для покупки и продажи товаров и услуг. Модерировал дискуссию   управляющий директор управления дистанционных продаж банка «Открытие» Валентин Окунев. О критериях выбора маркетплейса в зависимости от профиля бизнеса, особенностях и преимуществах различных онлайн-платформ рассказали представители компаний-лидеров в этой сфере — директор площадки Ozon.Marketplace Анна Калеева, директор по развитию AliExpress Дмитрий Селихов и директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.
Полная трансляция бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» доступна по ссылке.

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