Политика

Новенького привели: гордума Волгограда освежила ряды

Политика 08.07.2020 10:12
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08.07.2020 10:12


Доцент ВолГТУ Роман Потоловский стал обладателем вожделенного мандата депутата гордумы Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», удостоверение новому коллеге в начале сегодняшнего заседания, которое проходит в традиционном «допандемическом» формате, вручил спикер Владлен Колесников. 
33-х летний Роман Потоловский занял освободившееся кресло Дмитрия Никуйко. Член партии «Единая Россия» расстался с мандатом для того, чтобы занять должность в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
То, что вакантное место в гордуме может занять Роман Потоловский, было ясно изначально - в списке партии по итогам выборов он занял третье место в территориальной группе №4 Краснооктябрьского района. Вторым после Никуйко шел Александр Синютин -  нынешний председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Отказываться от муниципальной должности в пользу депутатства он не стал.
Роман Потоловский является членом партии "Единая Россия". До назначения депутатом Волгоградской городской думы он был депутатом Городищенской городской думы. 
Из биографии Потоловского известно, что он закончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Финансы и кредит" и Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Инженер". С 2009 по 2012 годы обучался в аспирантуре ВолгГАСУ по специальности "Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов". В 2013 году ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук. Автор и соавтор 25 научных публикаций.
С 2010 года работал доцентом кафедры водоснабжения и водоотведения института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета.
В 2012 году прошел курсы повышения квалификации в Московском государственном гуманитарном университете им. М.А.Шолохова по программе "Современные гуманитарные технологии в сфере государственной молодежной политики".
С 2016 по 2017 год проходил обучение в Школе кадрового резерва Волгоградского института управления-филиал РАНХиГС по программе "Проблемы устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области в 2016-2017 гг.".
 

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