Новенького привели: гордума Волгограда освежила ряды





Доцент ВолГТУ Роман Потоловский стал обладателем вожделенного мандата депутата гордумы Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», удостоверение новому коллеге в начале сегодняшнего заседания, которое проходит в традиционном «допандемическом» формате, вручил спикер Владлен Колесников.

33-х летний Роман Потоловский занял освободившееся кресло Дмитрия Никуйко. Член партии «Единая Россия» расстался с мандатом для того, чтобы занять должность в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

То, что вакантное место в гордуме может занять Роман Потоловский, было ясно изначально - в списке партии по итогам выборов он занял третье место в территориальной группе №4 Краснооктябрьского района. Вторым после Никуйко шел Александр Синютин - нынешний председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Отказываться от муниципальной должности в пользу депутатства он не стал.