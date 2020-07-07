Здравоохранение 07.07.2020 11:45
0
07.07.2020 11:45
Еще один смертельный случай на фоне коронавируса выявлен в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество погибших увеличилось до 45 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 92 жителей региона. Ни одного завозного случая инфекции не выявлено - все инфицированные в последнее время из региона не уезжали. Большинство новых больных (59) находятся в возрасте от 30 до 64 лет, детей среди заболевших семеро.
Общее количество заболевших достигло 6877 человек. Из них 3329 – уже выздоровели.
Реклама
Житель Мордовии умер в Волгограде от коронавируса07.07.2020 12:44
Здравоохранение 07.07.2020 12:44
Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации06.07.2020 15:50
Здравоохранение 06.07.2020 15:50
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса06.07.2020 11:36
Здравоохранение 06.07.2020 11:36
Кто и как подхватил коронавирус в Волгоградской области в последние сутки: оперштаб дал расклад05.07.2020 16:12
Здравоохранение 05.07.2020 16:12
Коронавирус в Волгоградской области держит планку05.07.2020 11:43
Здравоохранение 05.07.2020 11:43
Переболевших COVID-пневмонией волгоградцев спасают от инвалидности05.07.2020 11:01
Здравоохранение 05.07.2020 11:01
Волгоградский оперштаб раскрыл подробности о смертях от COVID-1904.07.2020 13:02
Здравоохранение 04.07.2020 13:02
В Волгоградской области от коронавируса за сутки умерли два человека04.07.2020 11:59
Здравоохранение 04.07.2020 11:59
В Волгограде и Волжском тесты на COVID-19 делают 9 лабораторий04.07.2020 11:19
Здравоохранение 04.07.2020 11:19
В Волгограде начали сворачивать работу инфекционных госпиталей03.07.2020 21:59
Здравоохранение 03.07.2020 21:59
Еще один водитель «Скорой помощи» скончался от коронавируса в Волгоградской области02.07.2020 12:57
Здравоохранение 02.07.2020 12:57
Две смерти и 89 заболевших: коронавирус не уходит из Волгоградской области02.07.2020 11:39
Здравоохранение 02.07.2020 11:39
«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал Котельниковской районной больнице средства защиты от COVID02.07.2020 11:12
Здравоохранение 02.07.2020 11:12
Коронавирус в Волгоградской области укладывает в больницы людей за 30 и предпенсионеров01.07.2020 15:56
Здравоохранение 01.07.2020 15:56
В Волгоградской области коронавирус не отступает01.07.2020 11:40
Здравоохранение 01.07.2020 11:40
Реклама