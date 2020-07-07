Здравоохранение

Очередная трагедия: в Волгоградской области уже 45 человек умерли от COVID-19

Здравоохранение 07.07.2020 11:45
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07.07.2020 11:45


Еще один смертельный случай на фоне коронавируса выявлен в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество погибших увеличилось до 45 человек. 
За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 92 жителей региона. Ни одного завозного случая инфекции не выявлено  - все инфицированные в последнее время из региона не уезжали.  Большинство новых больных (59) находятся в возрасте от 30  до 64 лет, детей среди заболевших семеро.
Общее количество заболевших достигло 6877 человек. Из них 3329 – уже выздоровели.

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