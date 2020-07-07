Еще один смертельный случай на фоне коронавируса выявлен в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество погибших увеличилось до 45 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 92 жителей региона. Ни одного завозного случая инфекции не выявлено - все инфицированные в последнее время из региона не уезжали. Большинство новых больных (59) находятся в возрасте от 30 до 64 лет, детей среди заболевших семеро.

Общее количество заболевших достигло 6877 человек. Из них 3329 – уже выздоровели.