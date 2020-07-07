Волгоградка пострадала от брошенной в нее светошумовой гранаты





Травмы руки получила 54-летняя жительница Волгограда в результате срабатывания светошумовой гранаты, которую бросил в неё сосед. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в отношении мужчины, с которым у пострадавшей был конфликт, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Дознаватели отдела полиции №8 (Красноармейский район) проводят расследование. По материалам дела, инцидент произошел 4 июля текущего года в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Динамовская. В момент, когда 54-летняя женщина начала заходить в подъезд, сосед бросил ей вслед светошумовую гранату, используемую для игры в пейнтбол. Женщина попыталась отбросить опасный предмет, но в тот момент произошла активация заряда. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но был задержан по горячим следам полицейскими патрульно-постовой службы.

Он сознался в содеянном и пояснил, что, имея неприязненные отношения с соседкой, решил проучить её и при очередном конфликте забросил в подъезд пейнтбольный заряд. Указанные действия, по его словам, он произвел исключительно с целью напугать женщину, не предполагая, что она может пострадать.



