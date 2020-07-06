Происшествия

В Волгограде четверо безработных промышляли вымогательством

Происшествия 06.07.2020 13:34
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06.07.2020 13:34


Четверо безработных жителей Волгограда и Котельниково в возрасте от 24 до 29 лет задержаны по подозрению в вымогательстве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, под надуманным предлогом с конца июня они вымогали 100 тысяч рублей у 31-летнего жителя Кировского района. Пострадавший обратился за помощью к полицейским. Он сообщил, что, испугавшись угроз, передал вымогателям 50 тысяч рублей и документы на свой земельный участок. Однако вымогатели от него не отстали, требуя еще денег.
Полицейские установили, что двое из четырех задержанных ранее уже были судимы. Все находятся под стражей. Они сознались в содеянном. Потерпевшему возвращены лишь документы на земельный участок, так как деньги злоумышленники успели потратить.
За вымогательство им грозит до 7 лет лишения свободы.

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