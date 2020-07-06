В Волгограде четверо безработных промышляли вымогательством

Происшествия 06.07.2020 13:34
0
06.07.2020 13:34
Четверо безработных жителей Волгограда и Котельниково в возрасте от 24 до 29 лет задержаны по подозрению в вымогательстве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, под надуманным предлогом с конца июня они вымогали 100 тысяч рублей у 31-летнего жителя Кировского района. Пострадавший обратился за помощью к полицейским. Он сообщил, что, испугавшись угроз, передал вымогателям 50 тысяч рублей и документы на свой земельный участок. Однако вымогатели от него не отстали, требуя еще денег.
Полицейские установили, что двое из четырех задержанных ранее уже были судимы. Все находятся под стражей. Они сознались в содеянном. Потерпевшему возвращены лишь документы на земельный участок, так как деньги злоумышленники успели потратить.
За вымогательство им грозит до 7 лет лишения свободы.
Реклама
Домой - с ветерком: под Волгоградом уставший пешеход угнал автомобиль06.07.2020 14:44
Происшествия 06.07.2020 14:44
Под Волгоградом иномарка сама протаранила забор06.07.2020 11:09
Происшествия 06.07.2020 11:09
Заснул за рулем: мать и дочь из Саратова погибли в жутком ДТП под Волгоградом06.07.2020 10:31
Происшествия 06.07.2020 10:31
В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током в фонтане06.07.2020 00:19
Происшествия 06.07.2020 00:19
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассе05.07.2020 18:34
Происшествия 05.07.2020 18:34
В Волгоградской области легковушка «обняла» дерево, есть пострадавшие05.07.2020 10:11
Происшествия 05.07.2020 10:11
В Волгограде на электросетях несколько дней висит сломанное дерево05.07.2020 09:00
Происшествия 05.07.2020 09:00
В Волгограде на детскую площадку рухнула увешанная электропроводами акация04.07.2020 17:47
Происшествия 04.07.2020 17:47
В Волгограде тройное ДТП из-за упрямого водителя попало на видео04.07.2020 10:40
Происшествия 04.07.2020 10:40
Прилегший на дороге пешеход пострадал в ДТП в Волгоградской области04.07.2020 10:12
Происшествия 04.07.2020 10:12
Под Волгоградом в перевернувшейся машине пострадали трое04.07.2020 09:45
Происшествия 04.07.2020 09:45
Крупное ДТП под окнами обладминистрации в Волгограде попало на видео03.07.2020 11:05
Происшествия 03.07.2020 11:05
Маршрутки с неисправными тормозами перевозили людей в Волгограде02.07.2020 17:11
Происшествия 02.07.2020 17:11
Глава семьи сгорел на пожаре в Урюпинске02.07.2020 11:04
Происшествия 02.07.2020 11:04
Жуткий взрыв в вагоно-ремонтном депо под Волгоградом попал на видео02.07.2020 10:38
Происшествия 02.07.2020 10:38
Реклама