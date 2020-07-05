"Откуда растут руки у тех, кто осуществлял работы по благоустройству двора наших домов и нашей улицы в Краснослободске?". Таким вопросом задались жители домов №43, 44 ,45 ,46 по улице имени Лизы Чайкиной.

"О том, как замечательно все сделано в плане благоустройства нашей территории, как люди довольны и счастливы, мы узнали из интервью нашего главы Владимира Суркова, которое он дал местным СМИ, - рассказывают журналистам ИА "Высота 102" читатели информагенства. - Однако на самом деле практически ни один уголок территории не доведен до конца. Кругом валяются кирпичи, кучи песка, строительного мусора, не доделаны тротуарные дорожки и так далее. Если же посмотреть дизайн-проект благоустройства городской среды с развитием общественных территорий, озеленением и тротуарной сетью нашей дворовой территории, то красивые картинки и реалии - это две большие разницы".









Странным жителям домов, у которых отсутствует канализация, нормальное водоснабжение и подъездные дороги, кажется и "благоустройство" с лестницей, которая ведет в заросли и помойку. Люди не понимают также, зачем спилили деревья в водоохранной зоне.









Между тем, как выяснили граждане, согласно контракту, заключенному администрацией города с ООО «Мастер», все работы должны быть завершены еще 29 мая 2020 года.

Но фактически, как утверждают краснослободцы, именно с этой даты работы только начались. Но и это еще не все. Оказывается, что ничто не помешало главе Краснослободска подписать два акта выполненных работ по благоустройству их двора, которые датируются 21 мая 2020 года, на сумму 2 миллиона 764 тысяч рублей и 29 мая 2020 года на сумму 1 миллион 193 тысячи рублей. Мало того, 10 июня 2020 года уже был оплачен первый акт.





"Что же получается? Деньги освоены, акты подписаны, а до ума так все и не доведено? - спрашивают горожане. - Мелочи, недоделки так и бросаются в глаза, и выходит, что работы еще – непочатый край". Они выразили предположение, что, видимо, стремление "освоить" денежные средства путем подписания актов работ без их выполнения – "конёк" руководителя администрации города Краснослободска.

По их словам, точно также 29 мая 2020 года истек срок по контракту на благоустройство, как указано в документах, еще двух улиц – Краснофлотской и Горького - на сумму свыше 9 миллионов рублей. Там нет ни лавочек, ни освещения, игровая и спортплощадка доделывается в спешном порядке только с конца июня. Ситуация плачевна, но тем не менее акты на многие работы подписаны.

"Но зато "бонусом" к благоустройству двора мы получили обязанность оплачивать 20 процентов стоимости произведенных работ. "Благоустроенные" территории переданы нам в общую собственность с обязанностью надлежащим образом эти территории самостоятельно содержать, - делятся краснослободцы. - Вот такими условиями программы обусловлено наше софинансирование. И вопросов тут больше, чем ответов".