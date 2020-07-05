Происшествия

В Волгограде на электросетях несколько дней висит сломанное дерево

Происшествия 05.07.2020 09:00
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05.07.2020 09:00


Дерево упало прямо на электрические провода около дома №15 по улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», со слов местных жителей, ветки лежат на проводах уже несколько дней. «Это во время ремонта дороги рабочие то ли обрезку так сделали, то ли случайно сломали, но никто ничего не ликвидирует. Разве это правильно, что на электросетях висит тяжелое дерево?», - возмущаются горожане. Кроме того, ветки перегородили тротуар, и люди вынуждены ходить по ямам и  колдобинам, оставшимся после установки новых бордюров и срезки старого асфальта. Так что в свой собственный двор они вот уже несколько дней заходят с большой опаской. 

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