Прилегший на дороге пешеход пострадал в ДТП в Волгоградской области





Необычное ДТП произошло в Михайловском округе в хуторе Безымянка. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» наехал на 41-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. Был ли мужчина пьян или просто решил отдохнуть – не сообщается. В результате ДТП пострадавшего пешехода увезли в больницу с множественными травмами.

Авария произошла накануне в 22:10 на улице Советской у дома №109.



