Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик

Экономика 02.07.2020 19:19 Новости компаний
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02.07.2020 19:19 Новости компаний
К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился ДомКлик, сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости, входящий в экосистему Сбербанка.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь все участники программы лояльности смогут списать накопленные бонусы СПАСИБО на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:
• услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте DomClick.ru;
• сервис «Анализ цены», который позволяет определить рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой.
Помимо возможности списать до 99% от стоимости услуг бонусами, клиентам также будут начисляться бонусы в размере 1% за каждую покупку на сайте.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Программа лояльности Сбербанка активно развивается и становится всё более удобной. Теперь среди партнёров «Спасибо от Сбербанка» и ДомКлик. Уверен, новая возможность списания баллов на оплату услуг сервиса будет актуальна для наших клиентов».
Фото ru.freepik.com
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