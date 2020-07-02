Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик





К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился ДомКлик, сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости, входящий в экосистему Сбербанка.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь все участники программы лояльности смогут списать накопленные бонусы СПАСИБО на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:

• услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте DomClick.ru;

• сервис «Анализ цены», который позволяет определить рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой.

Помимо возможности списать до 99% от стоимости услуг бонусами, клиентам также будут начисляться бонусы в размере 1% за каждую покупку на сайте.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Программа лояльности Сбербанка активно развивается и становится всё более удобной. Теперь среди партнёров «Спасибо от Сбербанка» и ДомКлик. Уверен, новая возможность списания баллов на оплату услуг сервиса будет актуальна для наших клиентов».

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