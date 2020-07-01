Экономика

Рост тарифов на ЖКХ Волгоградской области оказался не тотальным

Экономика 01.07.2020 17:49
0
01.07.2020 17:49


В Волгоградской области с сегодняшнего дня увеличиваются почти все тарифы на услуги ЖКХ, кроме цен на газ и на вывоз ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», в комитете тарифного регулирования Волгоградской области приняли решение не пересматривать цены на газ для населения до принятия ФАС России решения об оптовых расценках голубого топлива для населения. Поэтому с сегодняшнего дня цена на газ по всем направлениям использования остается неизменной. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с 1 июля в регионе понизится тариф на вывоз мусора для частных домов сельских поселений. Если с 1 января 2020 года за вывоз мусора с жителей сельских поселений брали 104,37 рубля с человека, то с сегодняшнего дня они будут платить меньше – 92,03 рубля с человека. Все остальные услуги ЖКХ в Волгоградской области подорожают. Так, тарифы на электроэнергию в регионе в среднем увеличатся  на 4,4%. Водоснабжение, водоотведение   – на 5%, тепло – на 3,6%. Несмотря на то, что предельный рост тарифов, согласно постановлению правительства Рф, в регионе должен составить 4%, в некоторых муниципалитетах подорожание будет на уровне 5%. Речь идет о Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке и Фролово. А вот для Жирновского, Котовского и Калачевского района повышение будет еще выше – на уровне 6,4%.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
01.07.2020 22:53
Экономика 01.07.2020 22:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2020 08:23
Экономика 01.07.2020 08:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2020 16:07
Экономика 30.06.2020 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2020 15:43
Экономика 30.06.2020 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2020 11:11
Экономика 30.06.2020 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2020 10:51
Экономика 30.06.2020 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2020 10:03
Экономика 30.06.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2020 21:04
Экономика 29.06.2020 21:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2020 15:59
Экономика 29.06.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2020 13:05
Экономика 29.06.2020 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2020 11:28
Экономика 29.06.2020 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2020 15:18
Экономика 26.06.2020 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2020 12:25
Экономика 26.06.2020 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2020 11:45
Экономика 26.06.2020 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2020 10:26
Экономика 26.06.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

23:20
Свыше 80% участников голосования в Волгоградской области поддержали поправки в КонституциюСмотреть фотографии
22:53
В Волгоградской области в три раза увеличилось количество безработныхСмотреть фотографии
21:22
В Волгоградской области неожиданно возник дефицит «чистильщиков»Смотреть фотографии
19:21
В Волгоградской области 77% избирателей проголосовали по поправкам в КонституциюСмотреть фотографии
17:49
Рост тарифов на ЖКХ Волгоградской области оказался не тотальнымСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде дебоширка запустила порванный бюллетень в лицо члену избиркомаСмотреть фотографии
16:52
«Живу ниже плинтуса»: волгоградские безработные жалуются на недоплату пособийСмотреть фотографии
15:56
Коронавирус в Волгоградской области укладывает в больницы людей за 30 и предпенсионеровСмотреть фотографии
13:50
Потное лицо, жара, июль: члены избиркомов Волгограда стоически переносят духотуСмотреть фотографии
13:43
Пропавшего в Волгограде мальчика Вову нашли живымСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области коронавирус не отступаетСмотреть фотографии
11:30
В день юбилея председатель Волгоградского облсуда рассказал о мечтах и самых сложных делахСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде наблюдателя от «Яблока» с воспаленными глазами удалили с участкаСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде ограбили федерального судьюСмотреть фотографии
10:32
Золотые рыбки и сомы вернулись на Центральную набережную ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде маршрутки открыли сезон ДТП после самоизоляцииСмотреть фотографии
09:51
Две фуры столкнулись на трассе «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
08:40
Названа цена опроса жителей Волгоградской области об исчислении времениСмотреть фотографии
08:23
ЖК «Лапшин Loft»: цена на котловане + ипотека с господдержкойСмотреть фотографии
08:00
64% избирателей Волгоградской области проголосовали по поправкам в КонституциюСмотреть фотографии
22:24
На въезде в Волгоград рухнула стела с названием городаСмотреть фотографии
21:47
В Волгоградский области сержант придушил и бросил рядового через бедроСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде появились патриотичные столбыСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде раскрыли схему хищения бюджетных средств на благоустройстве паркаСмотреть фотографии
16:07
От домохозяек до церемониймейстера похорон: кто чаще всего покупает полисы страхования жизниСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцевСмотреть фотографии
15:43
«Волгоградоблэлектро» завершает ликвидацию последствий урагана в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
15:18
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляетСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориалаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 