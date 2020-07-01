Рост тарифов на ЖКХ Волгоградской области оказался не тотальным

Экономика 01.07.2020 17:49
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01.07.2020 17:49
В Волгоградской области с сегодняшнего дня увеличиваются почти все тарифы на услуги ЖКХ, кроме цен на газ и на вывоз ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», в комитете тарифного регулирования Волгоградской области приняли решение не пересматривать цены на газ для населения до принятия ФАС России решения об оптовых расценках голубого топлива для населения. Поэтому с сегодняшнего дня цена на газ по всем направлениям использования остается неизменной.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с 1 июля в регионе понизится тариф на вывоз мусора для частных домов сельских поселений. Если с 1 января 2020 года за вывоз мусора с жителей сельских поселений брали 104,37 рубля с человека, то с сегодняшнего дня они будут платить меньше – 92,03 рубля с человека. Все остальные услуги ЖКХ в Волгоградской области подорожают. Так, тарифы на электроэнергию в регионе в среднем увеличатся на 4,4%. Водоснабжение, водоотведение – на 5%, тепло – на 3,6%. Несмотря на то, что предельный рост тарифов, согласно постановлению правительства Рф, в регионе должен составить 4%, в некоторых муниципалитетах подорожание будет на уровне 5%. Речь идет о Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке и Фролово. А вот для Жирновского, Котовского и Калачевского района повышение будет еще выше – на уровне 6,4%.
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