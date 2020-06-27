В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской области





Три дня в Волгоградской области искали пропавшего жителя станицы Качалинская Иловлинского района. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя Иловлинского межрайонного отдела СУ СК по Волгоградской области Илья Сызранцев, тело 39-летнего местного жителя нашли в речке Быстрая около острова Зеленый. Родственники мужчины предположили, что он мог пойти купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в этом году в Волгоградской области это уже далеко не первый случай гибели взрослых в водоемах. В основном трагедии происходят из-за того, что жители региона заходят в воду пьяными.



