В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской области

Происшествия 27.06.2020 09:33
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27.06.2020 09:33
Три дня в Волгоградской области искали пропавшего жителя станицы Качалинская Иловлинского района. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя Иловлинского межрайонного отдела СУ СК по Волгоградской области Илья Сызранцев, тело 39-летнего местного жителя нашли в речке Быстрая около острова Зеленый. Родственники мужчины предположили, что он мог пойти купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в этом году в Волгоградской области это уже далеко не первый случай гибели взрослых в водоемах. В основном трагедии происходят из-за того, что жители региона заходят в воду пьяными.
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