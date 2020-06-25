АО «КАУСТИК» расширило линейку продукции товаров бытовой химии





На волгоградском «КАУСТИКе» создали новый удобный продукт против засоров в канализации с точки зрения формулы мгновенного действия и упаковки, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.

Опираясь на мировой опыт борьбы с засорами канализации, АО «КАУСТИК» начало выпуск новой продукции категории «Товары бытовой химии» (ТБХ) – гранулированного средства для быстрого удаления засоров. До этого в ассортимент продуктовой линейки ТБХ входило только жидкое средство для прочистки стоков.

Гранулированное средство для быстрого устранения засоров выпускается в форме мелких шариков-гранул и фасуется в небольшие бутылки с массой нетто продукта 600 грамм. Такая фасовка оптимальна с точки зрения стоимости продукта и частоты его использования. Разовый расход средства составляет 50-100 грамм, в зависимости от сложности засора, а периодичность применения, в среднем, - один-два раза в месяц, поэтому одной упаковки средства достаточно для полугодового использования.

Средство предназначено для быстрого устранения сложных засоров в труднодоступных местах канализационных труб и профилактики их образования. Быстро растворяет различные отложения на стенках труб, остатки жиров, масел и прочих пищевых продуктов. При регулярном применении обеспечивает высокую проходимость канализационных стоков и отсутствие неприятного запаха. Дополнительное преимущество - гранулированная форма выпуска - обеспечивает удобство хранения за счет меньшего объема упаковки концентрированного активного вещества, а также сохранение эффективности средства на протяжении длительного времени.

Основной компонент средства обладает бактерицидными свойствами и применяется для обезжиривания и обработки оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности - молокозаводах, масложиркомбинатах, предприятиях по производству напитков и т.д. Средство предназначено не только для домашнего применения и может использоваться на предприятиях общественного питания – в кафе, ресторанах, пиццериях и пр. «Средство гранулированное для быстрого устранения засоров канализационных труб» производства АО «КАУСТИК» (г.Волгоград) уже прошло квалификационный отбор в ведущих федеральных торговых сетях.

Добавим, что под торговой маркой DARNIL на предприятии выпускается уже 6 продуктов категории «Товары бытовой химии»:

 Средство для мытья посуды

 Гель для прочистки труб

 Средство чистящее для сантехники

 Универсальное средство Белизна-гель

 Средство комплексного действия БЕЛИЗНА «NEW»

 Средство гранулированное для быстрого устранения засоров канализационных труб











