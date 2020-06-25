Экономика

АО «КАУСТИК» расширило линейку продукции товаров бытовой химии

Экономика 25.06.2020 13:18 Новости компаний
0
25.06.2020 13:18 Новости компаний


На волгоградском «КАУСТИКе» создали новый удобный продукт против засоров в канализации с точки зрения формулы мгновенного действия и упаковки, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.
Опираясь на мировой опыт борьбы с засорами канализации, АО «КАУСТИК» начало выпуск новой продукции категории «Товары бытовой химии» (ТБХ) – гранулированного средства для быстрого удаления засоров. До этого в ассортимент продуктовой линейки ТБХ входило только жидкое средство для прочистки стоков.
Гранулированное средство для быстрого устранения засоров выпускается в форме мелких шариков-гранул и фасуется в небольшие бутылки с массой нетто продукта 600 грамм. Такая фасовка оптимальна с точки зрения стоимости продукта и частоты его использования. Разовый расход средства составляет 50-100 грамм, в зависимости от сложности засора, а периодичность применения, в среднем, - один-два раза в месяц, поэтому одной упаковки средства достаточно для полугодового использования.
Средство предназначено для быстрого устранения сложных засоров в труднодоступных местах канализационных труб и профилактики их образования. Быстро растворяет различные отложения на стенках труб, остатки жиров, масел и прочих пищевых продуктов. При регулярном применении обеспечивает высокую проходимость канализационных стоков и отсутствие неприятного запаха. Дополнительное преимущество - гранулированная форма выпуска - обеспечивает удобство хранения за счет меньшего объема упаковки концентрированного активного вещества, а также сохранение эффективности средства на протяжении длительного времени. 
Основной компонент средства обладает бактерицидными свойствами и применяется для обезжиривания и обработки оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности - молокозаводах, масложиркомбинатах, предприятиях по производству напитков и т.д. Средство предназначено не только для домашнего применения и может использоваться на предприятиях общественного питания – в кафе, ресторанах, пиццериях и пр. «Средство гранулированное для быстрого устранения засоров канализационных труб» производства АО «КАУСТИК» (г.Волгоград) уже прошло квалификационный отбор в ведущих федеральных торговых сетях. 
Добавим, что под торговой маркой DARNIL на предприятии выпускается уже 6 продуктов категории «Товары бытовой химии»:
 Средство для мытья посуды
 Гель для прочистки труб
 Средство чистящее для сантехники
 Универсальное средство Белизна-гель
 Средство комплексного действия БЕЛИЗНА «NEW»
 Средство гранулированное для быстрого устранения засоров канализационных труб



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
25.06.2020 10:27
Экономика 25.06.2020 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2020 08:53
Экономика 25.06.2020 08:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2020 15:43
Экономика 23.06.2020 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2020 13:45
Экономика 23.06.2020 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2020 11:33
Экономика 23.06.2020 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 16:58
Экономика 22.06.2020 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 15:32
Экономика 22.06.2020 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 14:45
Экономика 22.06.2020 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 10:46
Экономика 22.06.2020 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 09:21
Экономика 22.06.2020 09:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2020 08:45
Экономика 22.06.2020 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 16:18
Экономика 19.06.2020 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 13:26
Экономика 19.06.2020 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 12:31
Экономика 19.06.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 09:24
Экономика 19.06.2020 09:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:11
Tele2 запускает тариф для геймеровСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде остановят наземную часть «Скоростного трамвая» и пустят 100 новых троллейбусовСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала пенсионеркаСмотреть фотографии
14:27
Мотив, сообщник и воспаленные мозги: силовики раскрыли подробности дела об убийстве студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Госучреждение Волгоградской области заказало «Волонтеров Конституции»Смотреть фотографии
14:00
В сквере у собора Александра Невского в Волгограде возводят трехъярусный амфитеатрСмотреть фотографии
13:52
Сделать из ЦУМа в Волгограде Эрмитаж предложили министру культурыСмотреть фотографии
13:18
АО «КАУСТИК» расширило линейку продукции товаров бытовой химииСмотреть фотографии
12:42
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга водыСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области – очередная смерть от коронавирусаСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из АзербайджанаСмотреть фотографии
10:50
Губернатор Волгоградской области в первых рядах принял участие в голосовании по КонституцииСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде военный «КамАЗ» смял легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского садаСмотреть фотографии
08:53
Руководитель Волгоградстата Александр Чунаков: «Экономика неотделима от статистики»Смотреть фотографии
07:56
В Волгограде утонул студент-первокурсник из ЕгиптаСмотреть фотографии
22:08
Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождьСмотреть фотографии
21:49
«Сливки общества» собрались в Волгограде на закрытом для горожан концертеСмотреть фотографии
19:38
Министр культуры России начала визит в Волгоград с посадкиСмотреть фотографии
17:16
Спикер Госдумы на Мамаевом кургане в Волгограде вспомнил погибшего под Камышином дядюСмотреть фотографии
16:45
Жителям Волгоградской области не простят долги за капремонтСмотреть фотографии
15:32
Пасмурный вечер с ливнями и шквалистым ветром пообещали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Волгоградские спасатели выстроились в гигантскую цифру «75»Смотреть фотографии
13:09
Не допущенным на парад и концерт волгоградцам вручают утешительные подаркиСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде отгремел парад ПобедыСмотреть фотографии
12:03
В плену сотни: в Волгоградской области с коронавирусом все стабильноСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области водитель без прав погиб в ДТПСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде дадут артиллерийский салютСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области кроссовер с водителем и пассажиром улетел в кюветСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 