В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок21.06.2020 20:56
Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосования20.06.2020 14:11
В Астраханской области нефтяников уличили в эксплуатации объекта на Каспии без экологического заключения18.06.2020 17:15
Факт эксплуатации компанией «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объекта капстроительства без экологического заключения выявлен в результате совместных мероприятий межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает ИА...