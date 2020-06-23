Федеральные новости

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых и направить деньги на лечение детей

Федеральные новости 23.06.2020 19:44
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23.06.2020 19:44


С 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год предложил сегодня президент Владимир Путин в своем обращении к нации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст обращения, глава государства отметил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. По предварительным подсчетам, это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. «Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», - заявил Владимир Путин, отметив, что все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны сохранены. Сейчас в России многие родители, чтобы помочь своим детям, вынуждены обращаться в благотворительные фонды, собирать деньги на дорогостоящее лечение и операции через интернет. 
Фото kremlin.ru

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