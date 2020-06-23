Экономика

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений 24 июня

Экономика 23.06.2020 13:45 Новости компаний
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23.06.2020 13:45 Новости компаний


Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничный выходной день 24 июня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в среду 24 июня будут открыты офисы банка по режиму работы воскресенья, со списком офисов можно ознакомиться на сайте.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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