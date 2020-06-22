В Волгограде аферист оставил инвалидов без средств реабилитации

Расследования 22.06.2020 15:37
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22.06.2020 15:37
К 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен в Волгограде 40-летний индивидуальный предприниматель за мошенничество и подделку документов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор аферисту вынес Советский районный суд Волгограда.
Следствием и судом установлено, что коммерсант, осуществлявший деятельность по доставке грузов, предоставил в Главное управление Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации подложные отчетные документы о получении инвалидами технических средств реабилитации.
Однако фактически предназначенные для доставки инвалидам технические средства реабилитации (4 голосообразующих аппарата, 43 телевизора с телетекстом и 27 телефонных устройств) фигурант уголовного дела продал через сайт объявлений в сети Интернет, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению. Ущерб от противоправной деятельности превысил 350 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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