









Сегодня СУ СКР по Волгоградской области опубликовало видео с допроса подозреваемого в убийстве 17-летнего студента. На кадрах видно, как 22-летний Виталий Васильев сидит, опустив голову, в кабинете следователей.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», молодого человека вычислили благодаря звонку в правоохранительных органы неравнодушного волгоградца. В тот же день, 19 июня, следствие установило личность подозреваемого. Он был объявлен в федеральный розыск и спустя сутки задержан в Смоленске. Васильева, можно сказать, вытащили из такси, на котором он направлялся за пределы территории России.

Тело 17-летнего уроженца Азербайджана Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие ночью 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), расследование которого поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Ход раскрытия этого дерзкого преступления находился под личным контролем руководства региональных управлений Следственного комитета и Главка МВД, ежедневно заслушивался на межведомственных оперативных совещаниях.



