ДТП с пострадавшими детьми на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видео

Происшествия 22.06.2020 10:52
0
22.06.2020 10:52
Аварию, в которой пострадали две девочки 6 и 10 лет, зафиксировали камеры ГКУ «Безопасный регион». Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло днем 20 июня. Предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX350» пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с автомобилем «Рено Каптюр», в котором находились дети. Они с травмами были доставлены в больницу.
Реклама
Два ребенка пострадали в ДТП в центре Волгограда21.06.2020 10:03
Происшествия 21.06.2020 10:03
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом «ЛАЗ» в Волгоградской области20.06.2020 09:48
Происшествия 20.06.2020 09:48
Житель Ростова-на-Дону погиб в лобовом ДТП с фурой в Волгоградской области19.06.2020 10:42
Происшествия 19.06.2020 10:42
Под Урюпинском пьяный водитель собрал «комбо» нарушений и угодил в больницу18.06.2020 10:09
Происшествия 18.06.2020 10:09
В Волгоградской области бесследно исчез пожилой рыбак18.06.2020 09:35
Происшествия 18.06.2020 09:35
Под Волгоградом пьяный водитель угрожал полицейским пистолетом17.06.2020 12:00
Происшествия 17.06.2020 12:00
В Волгограде подростка подозревают в поджоге склада грузового речпорта16.06.2020 11:54
Происшествия 16.06.2020 11:54
В Волгограде грузовик протаранил «Яндекс. Такси», двое пострадали16.06.2020 11:30
Происшествия 16.06.2020 11:30
Под Волгоградом виновник ДТП сбежал, бросив троих пострадавших16.06.2020 11:07
Происшествия 16.06.2020 11:07
В Волгограде двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном пожаре16.06.2020 09:46
Происшествия 16.06.2020 09:46
Селянин в Волгоградской области рубил деревья для своего забора16.06.2020 09:22
Происшествия 16.06.2020 09:22
В Волгограде четыре легковушки догнали друг друга, есть пострадавший15.06.2020 11:33
Происшествия 15.06.2020 11:33
В Волжском семерка протаранила «Ленд Ровер»: водитель джипа в больнице14.06.2020 09:41
Происшествия 14.06.2020 09:41
В Волгоградской области ревнивец сжег машину соперника12.06.2020 10:18
Происшествия 12.06.2020 10:18
В Волгоградской области пьяный велосипедист попал под машину12.06.2020 09:43
Происшествия 12.06.2020 09:43
Реклама