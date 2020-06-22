Происшествия

ДТП с пострадавшими детьми на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видео

Происшествия 22.06.2020 10:52
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22.06.2020 10:52


Аварию, в которой пострадали две девочки 6 и 10 лет, зафиксировали камеры ГКУ «Безопасный регион». Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области,  ДТП произошло днем 20 июня. Предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX350» пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В  результате было совершено столкновение с  автомобилем «Рено Каптюр», в котором находились дети. Они с травмами были доставлены в больницу.


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