Два ребенка пострадали в ДТП в центре Волгограда

Происшествия 21.06.2020 10:03
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21.06.2020 10:03
Девочки 6 и 10 лет попали в больницу накануне после аварии в Центральном районе Волгограда. Подробности ДТП ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, в 14 часов 40 минут 47-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX350», двигаясь по улице Комсомольская со стороны улицы Советская в сторону улицы Мира, на втором пересечении ул. Комсомольская с пр. Ленина напротив дома № 15 по пр. Ленина, проехал перекресток в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Рено Каптюр» под управлением 32-летней водителя, которая двигалась по пр. Ленина со стороны ул. Порт-Саида в сторону ул. Аллея Героев в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП 6-летняя и 10-летняя пассажиры автомобиля «Рено» с травмами доставлены в больницу.
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