Главный трансплантолог России – о планах по пересадке сердца в медцентре Волжского











Печень, почки и сердце – операции по пересадке таких органов планируется выполнять в новом медцентре Волжского. Открытие филиала Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко состоялось сегодня. Сейчас филиал в Волжском – это первое и единственное региональное подразделение федерального учреждения.

Директор национального центра, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье провел экскурсию для волгоградских журналистов по новому медучреждению и рассказал о планах работы. «Востребованность в трансплантации почки сегодня огромная. Количество пациентов, которые находятся на диализе, прогрессивно растет во всем мире. Чтобы этот процесс компенсировать, нужно развивать трансплантацию почки. Но мы не остановимся на этом – будем пересаживать печень и сердце. Я очень надеюсь, что организуем здесь и педиатрическую трансплантацию», - делится планами академик РАН, заслуженный врач России Сергей Готье.

Первого пациента филиал центра в Волжском принял еще 23 марта. Торжественное открытие задержали на несколько месяцев в связи с пандемией. Пока штат учреждения укомплектован только на 10-15%, но и количество пациентов еще не велико. Сейчас на диализе находятся 18 человек. По вере увеличения нагрузки на центр, будет расти и количество медперсонала.

На сегодняшний день операции по пересадке органов в медучреждении пока не выполняются. В этом вопросе, по словам главного трансплантолога России, есть свои нюансы. «В Москве уровень органного донорства - на уровне европейских стран. Не каждый регион может похвастаться такой активностью. Нужно развивать это направление. Этот общая региональная задача. Медицина региона должна предоставить объективный поток донорских органов. Это сложный процесс, который связан со многими дисциплинарными вещами, а также идеологическими перестройками в головах людей», - пояснил Сергей Готье.

Фиалиал национального центра в Волжском рассчитан на пациентов двух федеральных округов - Южного и Северо-Кавказского, в которых трансплантология развита слабо. Учреждение рассчитано на 150 коек. Здесь находятся поликлиника, пансионат, 11 операционных залов, 12 коек отделения реанимации и интенсивной терапии, а также диализные залы на 20 мест.

«Центр является высокотехнологичным , оснащенное самым современным цифровым оборудованием. Медцентр открылся в период, когда мобилизация сил шла на инфекционные патологии. Несмотря на это, жизнь не останавливается. Те планы, которые были утверждены, выполняются в полном объеме», - заключил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



