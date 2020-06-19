Экономика

Банк «Открытие» предлагает новые условия кредитования военнослужащим

Экономика 19.06.2020 12:31 Новости компаний
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19.06.2020 12:31 Новости компаний


Банк «Открытие» объявил о снижении ставок по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки». Теперь клиенты банка из числа участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) смогут взять ипотеку или рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке 7,6% годовых на срок до 25 лет. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим-участникам НИС приобрести квартиры на вторичном, а также на первичном рынке по договору долевого участия в строящемся или построенном многоквартирном доме у застройщика, аккредитованного банком «Открытие». Первоначальный взнос в рамках программы составляет от 20% до 80% от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, или от стоимости приобретаемой квартиры.
Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредитования. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита не взимается. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.

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