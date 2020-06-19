Экология

Мимо Волгограда: в Волжском начался опрос жителей по проекту века на Ахтубе

Экология 19.06.2020 09:46
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19.06.2020 09:46


О начале процедуры обсуждений в форме опроса общественного мнения по поводу грядущего строительства «Комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» без лишнего шума объявила администрация Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», жителям города в период с 17 июня по 16 июля предлагается выразить мнение о воздействии грандиозного проекта на окружающую среду. Примечательно, что жителей Волгограда об этом не спрашивают, так как местом намечаемой деятельности станет Волжский, а также Среднеахтубинский и Ленинский муниципальные районы. Общественное обсуждение в Волжском организовано по обращению комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 
В анонсе обсуждений отмечается, что целью возведения комплекса гидротехнических сооружений является минимизация потерь в выработке электроэнергии на Волжской ГЭС за счет подачи воды напрямую в реку Ахтубу, предотвращение пересыхания ериков, улучшение условий существования уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, улучшение социальных и санитарных условий проживания населения. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», проектирование комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Ахтубы силами специалистов АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука  должно завершиться до конца текущего года. В  2021-м году планируется приступить к  строительству, которое, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов рублей. В своем время губернатор области Андрей Бочаров назвал  будущее создание ГТС «проектом мечты» и «экологическим проектом 21 века». Объект уже  включен в профильную государственную программу, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней.



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