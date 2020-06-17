Расследования

В Волгограде сыну убитого авторитета вынесли приговор за смертельное ДТП

Расследования 17.06.2020 14:13
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17.06.2020 14:13


Даниила Брудного сегодня приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за совершение летом прошлого года смертельного ДТП в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Тракторозаводский районный суд признал Брудного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел, что Брудный активно способствовал расследованию преступления, добровольно загладил вред, причиненный преступлением, имеет на иждивении двоих малолетних детей, не судим.
Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Это жуткое ДТП, напомним, произошло 2 августа в Тракторозаводском районе Волгограда. Около 00:10 в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части по ул. Н.Отрады обнаружено тело мужчины. Он скончался от травм, полученных в результате наезда машины. На месте происшествия было обнаружено боковое зеркало скрывшейся автомашины, фрагменты стекла и кузова. Предположительно было установлено, что это была "Ауди А5" черного цвета. Все аналогичные машины пробили по базе данных, вскоре водителя задержали. С его слов, он испугался ответственности и уехал. В его машине, с которой он снял регистрационные знаки, нашли пакет, в котором находился фрагмент руки погибшего пешехода. 


В суде установлено, что Брудный управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Машина мчалась с неустановленной скоростью, превышающей 100 км/час. Напротив дома №1 по ул. им. Николая Отрады Брудный совершил наезд на переходящего проезжую часть пешехода, после чего с места совершения преступления скрылся.  
Пострадавший в результате тяжелой сочетанной травмы левой верхней и нижней конечностей, сопровождавшейся травматической ампутацией левой верхней конечности на уровне верхней трети плеча, ушиблено-рваными ранами левой нижней конечности с открытыми переломами обеих костей левой голени, и осложнившейся массивным наружным кровотечением с развитием геморрагического шока и отеком головного мозга, скончался на месте происшествия. 
Напомним, Даниил Брудный – сын авторитетного бизнесмена Сергея Брудного, которого застрелили 21 мая 2014 в центре Волгограда у кафе "Маруся".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото ГУ МВД России Волгоградской области

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